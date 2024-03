Da un video su TikTok al Festival di Cannes: il sogno di un gruppo di giovani

SAN DONACI - Una vecchia fotografia che parla di terra, lavoro e musica. Insomma, di vita vissuta. Grazie a quell'immagine sbiadita, un aziano signore compirà un viaggio nella sua mente che lo porterà indietro nel tempo. Ad attenderlo il ricordo di un mondo estremamente diverso: sicuramente affamato ed al contempo più semplice di quanto lo sia ora. In sottofondo si fa strada il ritmo tambureggiante della pizzica, vero e proprio punto di riferimento del Salento.

Queste sono le immagini principali di un particolare cortometraggio girato da un gruppo di giovanissimi amici, di età compresa tra i 20 ed i 25 anni, tutti residenti nei Comuni di San Donaci e Cellino San Marco. Il video (clicca qui per guardarlo) è stato pubblicato sui social al fine di partecipare al contest internazionale “Tiktok short film festival”, manifestazione per creativi emergenti associata al celebre Festival del cinema di Cannes. In palio ci sono 10mila euro e la possibilità di essere invitati a partecipare come ospiti nella kermesse cinematografica francese.

Il video è stato pensato e realizzato da Federica D’amato e Daniele D’Arpa. Hanno collaborato Clarissa Fortunato, Gianmarco Magno, Matteo Martina, Matteo Paiano, Federica Delle Cifre, Enrica Vergari, Francesca Tafuro, Francesca Contestabile e Michela De Marco. Mario Melli di San Pietro Vernotico ha assunto il ruolo dell'anziano signore impegnato a svolgere il viaggio nei propri ricordi.

Non rimane che attendere il mese di aprile per scoprire il responso emesso da un'apposita giuria di esperti: da lì si capirà se il corto ha fatto breccia e dunque se gli interpreti potranno calcare la nota passerella francese.

