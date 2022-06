Occhi al cielo, torna la "luna delle fragole": segna l'inizio della stagione calda

Arriva questa sera, martedì 14 giugno, la Superluna rosa chiamata, anche, "Luna delle fragole", per le tante leggende basate sul periodo di migliore raccolta di questo frutto. Il plenilunio sarà visibile subito dopo il tramonto e la Superluna splenderà in cielo a partire dall'1.23 di notte e potrà essere osservata fino alla sera del 16 giugno. Il prossimo appuntamento con la seconda e ultima Superluna del 2022 sarà appena tra un mese, esattamente il 13 luglio quando la distanza minima dalla Terra del nostro satellite sarà anche minore di 357263km, quindi sarà anche un pochino più super di quella di oggi. Come si legge su 3bmeteo.com, si tratta dell'ultima luna piena prima del solstizio d'estate che segna ufficialmente l'inizio della stagione calda.