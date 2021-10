Un cegliese conquista la giuria e il pubblico di "Tu sì que vales 2021"

CEGLIE MESSAPICA - Vale, Gianfranco Sgura vale. Nel programma di Canale 5 dove si è esibito ieri sera (sabato 17 ottobre) reinterpretando il pezzo "Fragile" di Elisa, il 25enne "Amabile" (suo nome d'arte) di Ceglie Messapica, ha conquistato la giuria popolare con l'85 percento dei consensi, portando a casa, anche, i complimenti di quella tecnica: Maria De Filippi, Gerry Scotti e Teo Mammuccari. Un solo "no" dal maestro Rudy Zerbi per un fattore soggettivo, come ha voluto specificare.

"Se non fosse stato per l'aiuto costante di mamma e papà, oggi non sarei sicuramente qui a parlare di una esperienza così importante come 'Tu si que vales' - commenta il giovane cantante e maestro di canto, che a 11 anni ha voluto studiare musica e non si è più fermato. A 18 anni si è trasferito a Roma dove ha conseguito la laurea in Spettacolo e si è specializzato in canto multistilistico e didattica della voce. "Da qui sono iniziate le mie esperienze più importanti - continua - da lavorare come corista in alcuni programmi televisivi tra cui 'Amici' al lavoro in sala stampa per il Festival di Sanremo." Oggi insegna canto e ha fondato la Contemporary Vocal Studies.

Un grande talento, Gianfranco Sgura con un cassetto pieno di sogni tra questi essere parte attiva nella lotta contro il bullismo: "A scuola oltre che per la mia sessualità e per qualche chilo in più, mi prendevano in giro per la mia passione per il canto, la consideravano 'roba da femmine'. Ogni giorno era una lotta, ma ad oggi mi guardo indietro e mi sento io il vincitore."