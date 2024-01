"Tutti diversi, tutti uguali", si avvicina la giornata dei calzini spaiati

FASANO - Il Lions Club ed il Leo Club di Fasano, da venerdì 2 a domenica 4 febbraio, promuoveranno iniziative in favore della “Giornata dei calzini spaiati” che si tiene, ogni anno, il primo venerdì del mese di febbraio, nata per sottolineare l'importanza dell'inclusività e del rispetto reciproco e per veicolare un messaggio di solidarietà e di accettazione degli altri.

A Fasano la manifestazione, patrocinata del Comune, consisterà nell’appendere dei calzini spaiati su un filo che sarà posto in piazza Ciaia, angolo via del Balì. Su alcuni totem posti nella zona, inoltre, sarà spiegata sinteticamente l’iniziativa. Tutti, in particolare i più giovani, sono invitati a raggiungere piazza Ciaia indossando e mostrando calzini spaiati come gesto per condannare l’isolamento e favorire l’inclusività. Si potranno anche scattare foto da pubblicare via social con l'hashtag #calzinispaiati2024.

La “Giornata dei calzini spaiati”, quest’anno giunta all’undicesima edizione, è nata grazie all’intuizione di una maestra, Sabrina Flapp, che in una scuola elementare di Terzo di Aquileia, in provincia di Udine, ha fatto indossare calzini spaiati agli alunni allo scopo di sensibilizzare i più piccoli all’integrazione ed alle diversità.

I calzini sono stati scelti come simbolo poiché, dopo un lavaggio in lavatrice, si trovano sempre spaiati, diversi, soli, proprio come si possono sentire diverse e sole quelle persone che si trovano in una condizione di svantaggio, di disabilità, di inadeguatezza.

