Il viaggio dall’Africa all’Italia, poi la conduzione de "Le iene": Nathan Kiboba a Brindisi

BRINDISI - Sabato 13 aprile, alle ore 18.00, presso l'ex Convento Santa Chiara a Brindisi, si terrà la presentazione del libro “La luna da sotto il mare” di Nathan Kiboba (People ed.)

Nathan è diventato popolare sui social grazie ai suoi sketch, che spesso fanno riferimento in modo ironico e intelligente alla sua condizione di immigrato. È attore e stand-up comedian e da diversi anni calca i palchi di tutta Italia con i suoi show. Ha partecipato inoltre a numerosi programmi televisivi e da due anni è monologhista e co-conduttore de “Le Iene” in onda su Italia 1.

Insieme a Nathan ci sarà Cristiano Sormani Valli che ha scritto il libro con lui. Modera la giornalista Anna Saponaro.

Il libro racconta la storia di Nathan Kiboba M’bang-a-ngo, del suo viaggio dalla Repubblica Democratica del Congo all’Italia. Un racconto di migrazione, commovente e divertente al tempo stesso; la storia di come una vita può cambiare da un giorno all’altro. L’avventura di Nathan comincia a Kinshasa, vola fino in Libia, attraversa il Mediterraneo a bordo di un gommone, fino a toccare terra in Calabria, per poi risalire la penisola a bordo di un autobus, e poi di nuovo per le strade della Lombardia, in sella a una bici. Sullo sfondo, mai dimenticata, la grande passione per la comicità e la stand up comedy. La luna da sotto il mare, infatti, è anche il racconto di un sogno che si trasforma in realtà. Sulla pagina come sul palco, Nathan Kiboba riesce a farci ridere anche tra le cose più dure e dolorose, restituendoci una brillante testimonianza e un punto di vista prezioso, pieno di speranza.

La serata si aprirà con i saluti del sindaco di Brindisi Giuseppe Marchionna e l'intervento di Maurizio Guadalupi, responsabile del Sai di Brindisi.

L'iniziativa è organizzata dalla cooperativa Solerin (Solidarietà e Rinnovamento), dal Sai (Servizio accoglienza e integrazione) di Brindisi e dal Consorzio Sociale Br 1, in collaborazione con Santa Spazio Culturale e Mondadori Bookstore Brindisi e in rete con: Comunità Africana Brindisi, Associazione Migrantes Odv Brindisi, Anpi provinciale Brindisi, Associazione Compagni di Strada Brindisi, Presidio Libera "Antonio 'Tony' Sottile e Alberto De Falco Brindisi, Mesagne Bene Comune, Arci Brindisi, Associazione Voci dalla terra, Associazione Il Giunco, Forum per cambiare l'ordine delle cose della provincia di Brindisi.

