Una voce delicata ed elegante, scompare il noto cantante Piero Rapanà

OSTUNI - La sua inconfondibile voce ha accompagnato per tanti anni le pause relax degli ascoltatori più affezionati. All'età di 84 anni, Piero Rapanà è scomparso questa mattina (11 gennaio) nella propria abitazione di Ostuni.

Nato il 20 agosto 1939, era una figura storica della Città Bianca poiché definito come il più longevo crooner d’Italia. Con questo termine, dal secondo dopoguerra in poi, si definiscono i cantanti dotati di una voce delicata e di una spiccata eleganza. Non a caso la parola deriva dal verbo inglese "to croon", che letteralmente sta per "parlare o cantare dolcemente". Un esempio internazionale del genere si può ricondurre al celebre Frank Sinatra.

Biografia dell'artista

Dopo essersi approcciato alla musica quando aveva appena 5 anni, da ragazzino Rapanà ha fatto parte del complesso “Quartetto Boom” che si esibiva solitamente nelle chiese. Poi a 16 anni è arrivata la prima serata in un locale, con tanto di smoking, all’Hotel Jolly di Brindisi,

Successivamente, il cantante ostunese ha vissuto gran parte della sua vita a Roma. Qui nel dopolavoro degli anni Sessanta era solito esibirsi in un club nei pressi di Piazza del Popolo, dove aveva costruito una serie di relazioni importanti. Non a caso vantava collaborazioni prestigiose con Bruno Martino, Umberto Bindi e Franco Califano.

Dopo il rientro ad Ostuni, anche alla sua veneranda età, non ha mancato di deliziare i propri concittadini con delle performance al piano bar. Ovviamente non poteva non indossare l'immancabile cappello Panama e gli occhiali scuri.

I funerali di Piero Rapanà si terranno domani, venerdì 12 gennaio, nella parrocchia Santa Maria Madre della Chiesa a Ostuni.