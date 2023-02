Figurine Panini: i collezionisti brindisini si appassionano anche alla Premier

BRINDISI – Non solo il campionato di Serie A. I collezionisti brindisini della Panini si appassionano anche all’album di figurine della Premier League. Il noto collezionista Vincenzo Giunta ha già completato il suo album sulla massima serie inglese e sta aiutando almeno altri 15 collezionisti a completare il loro. “Per la prima volta – afferma – mi dedico a un album su un campionato straniero. Ringrazio l’amico Vito Lapenna di Carovigno per avermelo regalato”. La congrega di collezionisti radunata da Giunta si allarga sempre di più, abbracciando adulti e bambini.

“I più piccoli – spiega – mi chiamano zio Enzo. Devo ringraziare gli amici Salvatore Ciullo e Mario Pesari per il loro supporto. Un pensiero anche per Francesco D’Alò di Grottaglie, sempre presente ai nostri raduni”. Il nome di Giunta è ormai noto a livello nazionale nel circuito degli aficionados della Panini. Lo testimoniano i due inviti ricevuti per un raduno che si svolgerà ad Asti e una visita presso la sede della Panini, a Modena. Domenica 26 febbraio, invece, parteciperà al Panini Tour di Lecce.

“Chi ha bisogno di aiuto per completare un album – conclude – può trovarmi presso il mio ufficio in via San Martino della Battaglia, al rione Santa Chiara”.