Sidea Group Junior Fasano soffre ma batte Carpi e resta a punteggio pieno

Vittoria a fil di sirena per la Sidea Group Junior Fasano, che espugna il PalaVallauri di Carpi con una rete di Knezevic a 3” dalla conclusione, al termine di una partita assolutamente non semplice per i colori biancazzurri.

Equilibrata la prima frazione, con le due squadre sempre vicinissime nel punteggio, come attestato dal nessun vantaggio superiore al +3 registrato nei 30’ d’avvio. Al primo parziale dei padroni di casa (5-3), i fasanesi reagiscono con tre reti consecutive (5-6 al 7’), e da lì in poi costante è la parità (9-9 al 15’, 12-12 al 21’). Nel finale Flavio Messina e compagni si portano sul +2 (15-17 al 28’), ma prima dell’intervallo gli emiliani impattano sul 17-17, dandosi lo slancio per il brillante avvio di ripresa che spingeva il Carpi prima sul +3 (21-18 al 35’), e poi sul +6, massimo vantaggio, al 42’. A spezzare il momento decisamente complicato della Junior ci pensa il time-out chiamato da Vito Fovio, che cambia il sistema difensivo e di fatto spinge alla rimonta degli ospiti, che nel giro di 10’ piazzano un break di 9-1 portandosi dal 27-21 al 28-30 del 53’. Gli uomini di Davide Serafini, ripresisi dallo shock, trovano la forza di pareggiare a 2’ dal termine (31-31) ed avrebbero anche la chance per il successo, ma, come raccontato, il goal della vittoria sullo scadere è firmato dal team biancazzurro, che porta a casa con il 31-32 l’intera posta in palio, ed a punteggio pieno dopo due giornate può pensare al non semplice match di sabato prossimo contro il Siracusa.

"È stata una partita sofferta – dichiara coach Fovio – con numerose palle perse e tanti errori tecnici che hanno contraddistinto la nostra gara, ma di buono c’è la reazione che ci ha portato a ribaltare il punteggio dal -6, vincendo l’incontro. Abbiamo bisogno ancora di tempo per giungere al massimo del nostro potenziale, e ritengo che attualmente siamo al 30%, ma dobbiamo stare tranquilli e lavorare con serenità, sempre consapevoli delle nostre capacità. Sabato ci attende in casa una gara difficile contro il Siracusa che ha superato nettamente il Sassari, e dobbiamo dare tutto, con il supporto nel nostro pubblico, per proseguire nella striscia di vittorie".

Tabellino

Carpi-Sidea Group Junior Fasano 31-32 (17-17 p.t.)

Carpi: Jurina, Monzani, S. Serafini, Soria 4, Nocelli 2, Carabulea, Cioni, Coppola 5, Damjanovic 3, Haj Frej, Errico 6, Sortino, Mougits 9, Mejri. All.: Davide Serafini.

Sidea Group Junior Fasano: Torbjornsson 3, Angiolini 6, Amato 1, Pugliese 4, Leban, Messina 7, Boggia, Monopoli, Vinci, Beharevic, Knezevic 8, Comerlatto 3, Corcione. All.: Vito Fovio. Arbitri: Merisi-Pepe. Risultati 2^ giornata Serie A Gold: Teamnetwork Albatro-Raimond Ego Sassari 28-26, Secchia Rubiera-Cassano Magnago 20-32, Macagi Cingoli-Bolzano 28-30, Carpi-Sidea Group Junior Fasano 31-32, Conversano-Sparer Eppan 39-31, Brixen-Pressano 31-24 (giocata il 2/09), Alperia Black Devils-Trieste (rinviata al 4/10).

Classifica: Brixen, Cassano Magnago, Conversano e Sassari 4, Bozen*, Raimond Ego Sassari e Teamnetwork Albatro 2, Pressano e Secchia Rubiera 1, Alperia Black Devils**, Trieste*, Macagi Cingoli, Carpi e Sparer Eppan 0. *Una partita in meno, **Due partite in meno.