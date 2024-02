Tiro a segno: carovignese campione d’Europa di pistola vola alle Olimpiadi

Il carovignese Paolo Monna vince il campionato europeo di pistola 10 metri e prenota il pass per i Giochi Olimpici di Parigi 2024. L’azzurro trova un 10.5 e un 10.4 nei due tiri conclusivi completando una grandissima rimonta sullo slovacco Juraj Tuzinsky.

Monna è allenato dal brigadiere capo del Nor della compagnia di San Vito dei Normanni, Massimo Minutoli, già campione regionale e nazionale di tiro a segno. Dal 2016 fa parte del gruppo dell'Arma dei carabinieri. Fin dall’età di otto anni, Minutoli insieme al presidente Giuseppe Argentieri ha guidato l’azzurro nella disciplina di uno sport che si basa sulla concentrazione e sulla precisione.

Il racconto della gara

Dopo aver rischiato l’eliminazione nei turni eliminatori, il 25enne di Carovigno ha tirato fuori la grinta giusta, in un contest con 6 tiratori su 8 a caccia del pass olimpico. In testa sin dai primi 10 colpi, Monna ha superato agevolmente i vari scogli eliminatori, presentandosi al gran finale in compagnia dello slovacco Juraj Tuzinsky e del tedesco Robin Walter.

Nonostante un 9.4 e un 9,3 al 21° e 22esimo colpo, peraltro sufficienti per eliminare Walter, il tiratore pugliese non si è perso d’animo dinanzi alla regolarità di Tuzinsky, giunto allo scoglio degli ultimi due colpi con un importante dote di 1.8 punti sull’azzurro.

Ed è a questo punto che Paolo Monna ha tirato fuori talento e nervi saldi: il 10.5 al 23esimo colpo ha messo pressione allo slovacco (9.5), definitivamente capitolato nel decisivo ultimo tiro, 10.3 per l'azzurro e 9.3 per il rivale. La grafica finale ha mostrato il seguente punteggio: Monna 239.9, Tuzinsky 239.8.

