La Limongelli Dinamo Brindisi batte anche Carovigno e prepara il big match contro Lucera

BRINDISI - Ancora una vittoria, la 21esima su 23 incontri disputati, per la Limongelli Dinamo Basket Brindisi, capolista del campionato di Serie C Silver, insieme alla Sveva Lucera, a quota 42 punti. Sul parquet del PalaGentile di Ostuni i ragazzi di coach Antonio Cristofaro hanno superato per 56-95 il Carovigno Basket in una gara dai due volti: nel primo quarto gli ospiti approcciano in maniera troppo soft ed i padroni di casa ne approfittato per sorprendere la prima della classe, chiudendo il parziale in parità sul 22-22. Staselis, Kibildis e Caloia provano a scappare nel secondo periodo ma la squadra allenata da coach Amatori riesce a restare in scia con i canestri di Prete e Lescot, recuperando il gap fino al 43-45 dopo 20 minuti.

Coach Cristofaro negli spogliatoi tocca i tasti giusti e la Dinamo cambia completamente volto: difesa aggressiva, palloni recuperati e contropiedi brucianti permettono ai brindisini di chiudere un parziale da 4-24 che archivia i sogni di gloria dei padroni di casa che speravano di fare lo “scherzetto” alla capolista. Ultimo quarto nel quale la Limongelli schiera un quintetto composto da soli under, trascinati da un più che positivo Pellecchia, che ben figurano ed aumentano il vantaggio fino al 56-95 finale. Gara importante per mantenere alta la concentrazione ed il ritmo in vista dello scontro promozione di domenica 10 aprile in quel di Lucera: sul parquet dauno, alle ore 18:00, si scontreranno le due capoliste Sveva e Dinamo in un match che sarà il viatico decisivo per eleggere la prima della classe alla fine della regular season, conquistando così l’accesso diretto alla Serie C Gold ed evitando la lotteria dei playoff.