Basket serie D, la Mensa Sana vince in trasferta e aggancia la testa della classifica

MESAGNE - Vince in trasferta (73-68 contro Fortitudo Francavilla) e aggancia, anche se momentaneamente, la testa della classifica la Mens Sana Mesagne. Ancora una prova positiva dei mensanini anche se per tre quarti la gara è stata in equilibrio tra le due contendenti. Coach Capodieci, oltre al noto infortunio a Scalera, ha dovuto rinunciare anche a Rollo reduce da un infortunio della scorsa settimana e in campo solo per pochi minuti. Per il Francavilla coach Monaco manda in campo Martinelli, Napolitano, Piscitelli, Berdychevskyi e Gaeta, mentre coach Capodieci schiera Rollo, Ciccarese, Giorgio, Malvindi e Colucci. Partono subito forte i padroni di casa con attacchi veloci in transizione, Piscitelli e Napolitano battono facilmente i diretti avversari approfittando di una difesa disattenta. Colucci e Ciccarese per gli ospiti inseguono nel punteggio, poi la tripla di Piliego, entrato al posto di Giorgio, chiude il primo quarto con il Francavilla in vantaggio 19-14. Al rientro in campo la Mens Sana raggiunge il primo vantaggio con un parziale di 0-6 (19-20) frutto dei canestri di Lamaj, Malvindi e Ciccarese, poi la partita viaggia in perfetto equilibrio con Martinelli, dieci punti nel parziale, in evidenza tra i padroni di casa, imitato da Piliego che mette a referto due triple. Al riposo lungo la Fortitudo conduce 38-34. Nel terzo periodo viene fuori la Mens Sana Mesagne. Coach Capodieci registra la difesa, Martinelli e Napolitano diventano sorvegliati speciali e per il Francavilla diventa più difficil trovare la via del canestro. La tripla di Piscitelli sul 45-42 porta ossigeno puro ai padroni di casa in difficoltà, ma un parziale di 0-8 con due triple di Colucci (23) riportano gli ospiti in vantaggio (45-50).

Il play brindisino, il migliore in campo, prende per mano la squadra e realizza canestri importanti per i biancoverdi. De Vincentis recupera palloni decisivi, mentre Malvindi con i suoi 12 rimbalzi, domina la zona pitturata. Ciccarese cade in alcune provocazioni e lascia il campo per somma

di falli tecnici, ma alla fine del terzo periodo il Mesagne è in vantaggio 49-54. Nell’ultimo quarto viene fuori definitivamente la formazione ospite.

Ancora Colucci prova a chiudere l’incontro, ma il Francavilla non molla con il trio Napolitano, Piscitelli e Martinelli, 44 punti in tre. Giorgio e De

Vincentis muovono il punteggio, ma è ancora Colucci (5/10 da tre) che scrive gli ultimi sette punti a referto e chiude l’incontro.

Vince meritatamente la Mens sana Mesagne che ha avuto la pazienza di gestire una gara difficile e in alcuni momenti complicata per gli infortuni e la perdita di Ciccarese nel momento più importante. La lucidità e la freschezza atletica venuta fuori nell’ultima parte dell’incontro, hanno agevolato la vittoria finale dei mensanini che nel prossimo turno li vedrà impegnati in casa, sabato 26 novembre ore 18:30, con il Carovigno Basket.

Mens Sana Mesagne: Piliego 16, Pesce 2, Ciccarese 10, Scalera D., Campana, Giorgio 7, De Vincentis 6, Callari, Malvindi 6, Lamaj 2, Rollo 4, Colucci

23. Allenatore: Angelo Capodieci. Fortitudo Francavilla: Martinelli 14, Napolitano 13, Caramia, Bourgarel 8, Piscitelli 17, Laino, Berdychevskyi 4, Olive, Gaeta 1, Argentiero, Calò 4, Cannalire 2. Allenatore: A. Monaco. Parziali: 19-14 19-20 11-20 14-24. Arbitri: Menna e Manaresi.