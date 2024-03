Coach Esposito: "Happy Casa nella 'fossa' del PalaMangano con le giuste motivazioni”

SCAFATI - Lo scontro è di quelli che accendono due squadre in cerca di vittoria per raggiungere obbiettivi preziosi, sia pure diversi. Happy Casa deve vincere ad ogni costo per tenere ancora il passo verso la zona salvezza mentre Givova Scafati, dopo aver battuto domenica scorsa Derthona, vuole i due punti in palio per consolidare la sua classifica perché crede ancora fermamente nella possibilità di guadagnare un posto nella griglia play off scudetto. Una bella lotta, non c’è che dire, che si gioca sul difficile campo del PalaMangano in un ambiente particolarmente caldo e con una tifoseria che confida nell’impresa della possibile qualificazione fra le 8 big del campionato grazie ad i suoi 22 punti già messi al sicuro in classifica.



“In settimana la squadra è tornata ad allenarsi con la giusta determinazione e sicuramente più motivata dopo la vittoria ottenuta contro Trento” - ha detto l’assistent coach Marco Esposito alla vigilia della trasferta di Scafati – “Risulta sempre più facile lavorare in palestra dopo una vittoria ed anche l’ambiente all’interno del gruppo è apparso più sereno e carico al punto giusto”.

Il “clima” rovente del PalaMangano

“Sappiamo di dover affrontare non solo una squadra di valore, come Scafati, ma conosciamo bene anche il difficile ambiente in cui ci troveremo a giocare questa partita, in particolare adesso che la stessa squadra di coach Boniciolli, la società e la tifoseria, cominciano a credere di poter guadagnare un posto nei play off. Per Happy Casa questa partita, invece, assume un valore assoluto, sicuramente determinante per darci ancora più forza e continuare a lottare per la salvezza”

La squadra è consapevole che sarà una partita-battaglia?

“Certo non è stato facile spiegare e far capire ai giocatori che dovranno essere pronti ad affrontare fattori ambientali esterni al campo di gioco, non comuni per loro e che, perciò, occorreranno nervi ben saldi e contenere la tensione. Non nascondiamo le difficoltà, però, e diciamo che questa di Scafati è la partita che potrebbe segnare l’ago della bilancia perciò che ci dirà sul valore che avrà per il prossimo percorso verso la salvezza”.

Che partita sarà sul campo?

“È risaputo che Scafati trova la sua migliore forza quando gioca al PalaMangano, tanto che ha vinto in casa 8 partite delle 12 finora disputate, ma anche che hanno il loro punto debole nella difesa, che risulta essere una delle peggiori del campionato. Happy Casa dovrà trovare la migliore condizione di forma fisica e mentale, ma è preparata a disputare la gara mettendo a frutto il buon potenziale in attacco, con i suoi tiratori, facendo affidamento sulla predisposizione di Xavier Sneed, Frank Bartley, Eric Washinghton, Jamel Morris, Nate Laszewski, a cui si potranno aggiungere l’apporto di Tommy Laquintana, Jordan Bayehe, Andrew Smith ed Eric Lombardi”. (Nella foto in basso, Sneed in azione contro Scafati nella gara di andata)

Quella sconfitta che cambiò il corso del campionato

La vigilia di Natale dello scorso anno rimarrà per sempre ricordata come una delle pagine più nere del basket brindisino per come maturò e per aver poi segnato decisamente in negativo il seguito di questa stagione agonistica. Happy Casa avanti di 21 punti su Givova Scafati, a soli 4 minuti dal termine dei tempi regolamentari, si fece banalmente raggiungere nel finale in parità per poi soccombere nel primo tempo supplementare alla straordinaria vena dell’incontenibile David Logan. Ma non era ancora la squadra di Eric Washington, Frank Bartley ed Andrew Smith, giocatori che adesso a Scafati potrebbero fare la differenza e sperare in un doveroso riscatto.

Givova Scafati-Happy Casa Brindisi si gioca al PalaMangano

La partita è in calendario per domenica 24 marzo, con palla in due alle ore 18.30. La direzione di gara sarà affidata a Manuel Beniamino Attard di Priolo Gargallo (SR), che avrà come collaborati Denny Borgioni di Roma e Daniele Valleriani di Ferrentino (FR). La partita sarà trasmessa in diretta dalla rete televisiva Dazn con inizio alle ore 18.30. La radiocronaca diretta andrà in onda curata dalla emittente radiofonica brindisna Ciccio Riccio e condotta in studio dalla giornalista Lilly Mazzone con il commento tecnico affidato a coach Giovani Rubino.



