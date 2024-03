Brutto ko contro Sassari: la salvezza adesso è un miraggio per la Happy Casa

BRINDISI - Molle e imprecisa, la Happy Casa Brindisi viene superata da Sassari, rimediando una sconfitta mortifera (70-76) in ottica salvezza: un obiettivo che diventa adesso un miraggio, a cinque giornata dal termine del massimo campionato. Che la serata sarebbe stata negativa lo si è capito fin dai primi tre minuti di gioco, quando Brindisi ha subito rimediato un passivo di 10-0. Poi la squadra si è ripresa, ma non ha mai dato l'impressione di poter prendere il sopravvento, pur ritagliandosi dei margini di vantaggio.

A partire dalla seconda metà del terzo periodo, non c'è più stata storia. La squadra allenata da coach Markovic ha preso in mano le redini dell'incontro. Una spenta New Basket, non ha trovato la forza di reagire. A parte il solito Sneed, prestazioni opache dal resto dei compagni di squadra. E adesso a Brindisi potrebbe non bastare vince tutte e cinque le prossime partite, a iniziare da quella casalinga in programma domenica prossima contro Treviso, per guadagnarsi la permanenza in Serie A.

Primo quarto

La Happy Casa Brindisi parte con Sneed, Laszewski, Bartley, Bayehe, Washington. Il Banco di Sardegna Sassari risponde con Tyree, Kruslin, Gombauld. Jefferson, Charalampopoulos.

L’approccio della Happy Casa è pessimo. Nei primi tre minuti gli uomini di Sakota sbagliano due rimesse e due passaggi. Da questi errori scaturisce il 10-0 fissato dal Banco. Brindisi si sblocca solo al 3’, con una tripla di Laszewski. Si tratta della giocata che dà la carica alla New Basket, che nel giro di tre minuti torna a un punto di distanza (11-13 all’8’). Poi è Sneed, con una giocata da tre, a firmare il sorpasso (14-13 all’8’). Alla fine del primo quarto, la New Basket è sotto di 1 (16-17).

Secondo quarto

La partita si incanala sui binari dell’equilibrio. Le seconde linee della Happy Casa faticano a ingranare. I meccanismi offensivi si inceppano. Sassari prende in mano le redini dell’incontro e al 16’ va sul + 6 (23-28). La manovra brindisina trova un po’ di fluidità in più con gli ingressi di Washington e Bartley, ma non basta per ribaltare l’inerzia. Alla fine del primo tempo, la New Basket insegue di 5 (30-35).

Terzo quarto

Dopo appena tre minuti dall’inizio del terzo quarto, Sassari si carica di cinque falli. Il Banco cerca di difendere il margine di vantaggio. Una tripla di Washington, al 24’, riporta Brindisi a un possesso di distacco (36-39). Brindisi riprende vigore e al 25’ torna in vantaggio (43-42), grazie a sotto mano di Sneed. Gli ospiti si affidano soprattutto a Jefferson, ispiratissimo dalla lunga distanza. A suon di triple, il Banco scava nuovamente un solco di cinque punti (45-50 al 27’). Stavolta Brindisi non riesce ad accorciare e chiude la frazione sotto di sei (49-55).

Ultimo quarto

In avvio del quarto periodo, il gap sale a otto lunghezze (49-57). Brindisi è in grossa difficoltà nel pitturato, dove Diop è dominante. Sua, al 33’, la giocata da tre del + 9 (53-62). E’ Sneed a prendere per mano la squadra, ma i compagni latitano. Al 36’, gli ospiti volano sul + 16 (56-72 al 37'). E'sempre e solo Sneed che cerca di tenere la Happy Casa a galla.