La Happy Casa domina contro Treviso e continua a credere nel miracolo salvezza

BRINDISI - Il traguardo della salvezza è ancora estremamente complicato, ma la Happy Casa Brindisi continua a crederci. Le speranze restano accese grazie alla vittoria (93-75) contro la Nutribullet Treviso dei tanti ex, a partire da coach Vitucci, valevole per la quintultima giornata della regular season.

In un PalaPentassuglia incandescente, le due squadre hanno dato vita a un primo tempo equilibrato, concluso in parità. Nel terzo quarto la New Basket, trascinata da un super Bartley (top scorer con 25 punti), rompe gli indugi e prende il largo. Dopo aver approcciato la terza frazione con un break di 5-0 a favore degli avversari, gli uomini di coach Sakota reagiscono con un contro break di 12-0 che consente l'allungo sul +7.

E’ la svolta di una gara che da quel momento in poi è a totale appannaggio della New Basket. Bartley & co. macinano canestri, chiudendo il quarto avanti di 16. La Nutribullet, alle corde, non reagisce. Nell’ultimo periodo la Stella del Sud mantiene alta la concentrazione. Al 34’ Brindisi vola sul +21, dando l’illusione di poter ribaltare il -26 subito all’andata. Ma la speranza dura poco, perché la Nutribullet degli ex Harrison, Bowman, Mezzanotte e Zanelli evita l’imbarcata, difendendo il vantaggio nella differenza canestri.

Nessuno al di sotto della sufficienza fra le file della Happy Casa. Fra i protagonisti, come di consueto, Sneed (19 punti). Meno appariscente rispetto ad altre occasioni Washington (11 punti), comunque inappuntabile in regia. Hanno lottato nel pitturato Bayehe (10) e Laszewski (9). A segno anche Morris (8), Laquintana (5) e Smith (4).

Brindisi aveva assoluto bisogno di vincere per non alzare bandiera bianca, ma c’è ancora un Everest da scalare. La squadra ora è ultima, in coabitazione con Pesaro, staccata di quattro punti da Treviso e Varese e di sei lunghezze da Cremona e Scafati. Le partite da disputare sono ancora quattro, a partire dalla trasferta in programma domenica prossima a Reggio Emilia. Poi ci sarà l’impegno in quel di Pistoia, seguito dalla gara casalinga contro Venezia e dalla trasferta a Brescia. La New Basket dovrà vincerle tutte, sperando che gli avversari facciano più di qualche passo falso.

