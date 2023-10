Anche Pesaro si impone al PalaPentassuglia: Happy Casa ancora a quota zero

BRINDISI – Per la Happy Casa Brindisi è notte fonda. Gli uomini di coach Corbani sono stati superati al PalaPentassuglia anche dalla Prosciutto Carpegna Pesaro (68-81) rimediando la terza sconfitta in tre partite. Il copione è stato analogo a quello della sconfitta all’esordio subita da Reggio Emilia.

Brindisi è stata costretta a inseguire fin dal primo quarto, quando ha rimediato un massimo distacco di 16 punti. Il vantaggio della squadra allenata da Maurizio Buscaglia, reduce anch’essa da due sconfitte, è stato quasi sempre in doppia cifra.

Un paio di volta (la prima nel secondo periodo, la seconda nel terzo parziale) la Stella del Sud è riuscita a ridurre il gap fino a un minimo di quattro punti, ma in entrambe le circostanze gli ospiti hanno subito ripreso in mano l’inerzia, tornando in fuga. Nell’ultimo periodo Pesaro ha gestito con personalità l’ottimo margine. La Happy Casa Brindisi non ha mai dato l’impressione di poter riaprire i giochi. E per la seconda volta, come già accaduto contro Pesaro, il pubblico ha cominciato a sfollare prima della fine.

La New Basket ha dovuto fare a meno degli infortunati Sneed e Senglin, ma le due assenze non possono giustificare l’assenza di mordente. A preoccupare è soprattutto la carenza di idee di gioco. La situazione, insomma, appare estremamente problematica.

Occorrerà apportare dei correttivi già in occasione dell’impegno di Europe Cup in programma mercoledì prossimo, sempre al PalaPentassuglia, contro Zaragoza (palla a due alle ore 20.30). Poi, domenica 22 ottobre, la difficile trasferta in casa della Gevi Napoli (ore 17.30).

Il tabellino

HAPPY CASA BRINDISI-CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO: 68-81 (15-24, 30-42, 48-60, 68-81)

HAPPY CASA BRINDISI: Morris 16 (5/8, 1/5, 6 r.), Mitchell 6 (2/5, 0/6), Laquintana 7 (3/3, 0/4, 2 r.), Laszewski 7 (1/3, 1/3, 8 r.), Riismaa 9 (2/2, 1/1, 1 r.), Lombardi 2 (1/1, 2 r.), Johnson 6 (3/6, 0/1, 2 r.), Bayehe 8 (2/4, 0/1, 7 r.), Kyzlink 7 (1/1, 1/4, 2 r.), Seck ne, Malaventura ne. All.: Corbani.

CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO: McCallum 4 (2/4, 0/2, 2 r.), Bamforth 21 (5/7, 2/4, 5 r.), Bluiett 16 (4/5, 2/4, 5 r.), Visconti 7 (1/4, 1/2, 6 r.), Ford 5 (1/4, 1/2. 6 r.), Tambone 16 (4/6, 2/5, 2 r.), Mazzola (0/1 da 3, 4 r.), Schilling 3 (0/1, 1 r.), Totè 9 (2/7, 4 r.), Stazzonelli ne, Maretto ne. All.: Buscaglia.

ARBITRI: Lo Guzzo – Bettini - Valleriani.