Happy Casa Brindisi, biglietti in vendita per l'ultima sfida stagionale in casa

BRINDISI - Happy Casa Brindisi comunica che è possibile acquistare i biglietti per la partita in programma al PalaPentassuglia domenica 28 aprile alle ore 18:15, tra la squadra biancoazzurra e la Reyer Venezia. Una partita a dir poco fondamentale, contro un avversario di alto livello, per continuare la marcia verso un grande obiettivo. Spiega la società in una nota: "La squadra biancoazzurra ha dimostrato di crederci e, trascinata da un clima a dir poco rovente nel PalaPentassuglia, vuole lottare fino all'ultima goccia di sudore. Tutti insieme per raggiungere la salvezza".

Happy Casa Brindisi vs Reyer Venezia è "categoria B". Si ricorda che le singole partite avranno tre tipologie di prezzo differenti (Cat A-B-C). I biglietti sono in vendita presso il New Basket Store, corso Garibaldi 29 a Brindisi (09:30-13:00; 16:45-20:15, chiuso la domenica e il lunedì mattina). Possono anche essere acquistati online sul sito www.vivaticket.it e nei punti vendita Vivaticket abilitati sul territorio (1,50 euro di prevendita aggiuntiva).