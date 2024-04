Happy Casa Brindisi e Reggio Emilia, in due con il solo obbiettivo di vincere

BRINDISI - La squadra di coach Sakota capita a Reggio Emilia nel momento meno indicato per dare ancora un senso al suo obbiettivo, che resta quello di vincere tutte le partite per sperare ancora nel miracolo-salvezza. Anche Reggio Emilia, infatti, ha bisogno di centrare a tutti i costi la vittoria per dare solidità al suo progetto ormai vicino di far parte della griglia play off scudetto. Reggio Emilia non vuole perdere questa opportunità e viene dalla immeritata sconfitta di Pistoia, incalzata da Tortona e Trentino. Vincere con Happy Casa Brindisi potrebbe significare mettere già una seria ipoteca all’ingresso nella griglia play off. Happy Casa Brindisi, invece, è sempre alla disperata ricerca di punti dopo averne banalmente sciupati tanti in numerose occasioni per ritrovarsi in una classifica migliore, e non può fare a meno di vincere questa partita di Reggio Emilia. Una sconfitta rischierebbe di compromettere definitivamente la sua già precaria condizione di classifica.

Happy Casa, importanti segnali positivi

La squadra di coach Sakota ha meritatamente vinto la partita-spareggio di domenica scorsa contro Treviso, dando anche l’impressione di poter recuperare i -26 punti di svantaggio della sconfitta del girone d’andata, quando ha raggiunto il massimo vantaggio di +21 ma, soprattutto, ha dimostrato di essere ancora viva e motivata, di non volersi arrendere, ma anzi di continuare a lottare fino all’ultimo canestro. Anche a Reggio Emilia, perciò, Happy Casa dovrà fare leva sui suoi uomini migliori Xavier Sneed e Frank Bartley (nella foto sotto) per puntare alla vittoria utilizzandoli al meglio, ben sapendo che coach Dimitris Priftis imposterà la propria difesa in particolare sui due esterni, cercando di limitare i danni che possono arrivare dal gioco perimetrale dei brindisini. Coach Sakota, pertanto, dovrà impiegare tutti i giocatori disponibili, con rotazioni mirate e in relazione alle decisioni che la partita richiederà. Le ultime prestazioni confortanti di Jordan Bayehe, Nate Laszewski e Andrew Smith lasciano buone scelte al coach brindisino, ed anche le progressive prestazioni positive di Tommy Laquintana sono un buon segnale per una valida alternativa a Eric Washington, nei momenti di appannamento del play americano, senza dimenticare che un buon apporto potranno dare anche James Morris, Eric Lombardi e Joonas Riisma.

Il fattore campo del PalaBigi

Sicuramente il pubblico reggiano vorrà recitare un ruolo di primo piano in questa partita per non lasciarsi sfuggire l’occasione favorevole dell’accesso ai play off. Lo saprà bene coach Sakota che, da buon ex, ricorderà di aver salvato la squadra reggiana dalla retrocessione lo scorso campionato, e anche coach Marco Esposito, che ha avuto il suo ruolo in quel palazzetto. Coach Sakota e il suo “assistant”, perciò, sapranno ben preparare i loro giocatori al clima infuocato che si troveranno ad affrontare, motivando la squadra nel modo giusto. Coach Dimitris Priftis viene da una sconfitta mal digerita, dalla quale tuttavia ha ricevuto risposte positive da tutti i suoi giocatori schierati contro Pistoia. Riproporrà i giocatori di sicuro rendimento come Langston Galloway, Jamar Smith, Tarik Black, Matteo Chillo, Darion Atkins e tutti i protagonisti dell’eccellente campionato fin qui disputato. Anche per Reggio Emilia come Happy Casa conta solo vincere.

PalaBigi pronto per una partita al cardiopalma

Toccherà a Ozge Tolga Sahin di Messina arbitrare la difficile partita fra Reggio Emilia e Happy Casa Brindisi, che si giocherà nel clima incandescente del PalaBigi di Reggio Emilia. L’arbitro messinese sarà collaborato da Denis Quarta di Torino e Alessandro Nicolini di Bagheria (Palermo). La partita si giocherà con palla in due alle ore 18 ed andrà in onda in diretta sulla rete televisiva Dazn e in chiaro su Dmax, visibile sul canale 52 del digitale terrestre e sul canale 170 della piattaforma Sky, oltreché sul canale 28 Tivù Sat. La radiocronaca diretta della partita sarà affidata alla emittente brindisina Ciccio Riccio, condotta dallo studio dalla giornalista Lilly Mazzone con la collaborazione di coach Tonino Bray, a cui è affidato il commento tecnico, e con il contributo di Giulia Mazzone, che seguirà i risultati dagli altri campi, con aggiornamenti e classifica.