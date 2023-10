Marino: “Più fiducia e sostegno per una Happy Casa con tanta voglia di vincere” 

BRINDISI - Doveva essere la prima settimana in cui coach Fabio Corbani avrebbe potuto svolgere regolarmente gli allenamenti e preparare la prossima partita interna contro Vuelle Pesaro, potendo contare su tutti i giocatori effettivi a completa disposizione. Ed invece fra istati influenzali che imperversano fra i giocatori da prima della trasferta in Turchia, l’infortunio a Jeremy Senglin che resterà fuori per almeno un mese, il recupero ancora da perfezionare di Xavier Sneed, anche questa delicata partita contro Pesaro diventa a rischio.

“La società ha compiuto grandi sacrifici per allargare il roster con 12 giocatori, ma evidentemente ci vuole anche un po' di fortuna per poter avere al completo tutti di effettivi nelle partite che contano – ha dichiarato il presidente Nando Marino alla vigilia della partita contro Pesaro – all’infortunio di Xavier Sneed, che sta curando ancora la fase di riabilitazione e non è ancora disponibile, si è aggiunto ora anche l’incidente occorso a Jeremy Senglin su quella scivolata che ci è costata la partita di Tortona, ed in settimana è stata anche piena l’infermeria perché molti giocatori hanno accusato uno stato influenzale. Così come nelle prime due partite coach Corbani ha dovuto schierare giocatori ancora in non perfette condizioni fisiche”.

In queste condizioni diventa molto difficile ed a rischio anche la partita contro Pesaro, squadra ancora a zero punti ed a caccia di vittorie

“Per tutta questa serie di motivi non sarà sicuramente una partita facile, anche se si dovrà giocare con il massimo impegno per vincere ad ogni costo. E non so, però, cosa possa fare di più coach Corbani che aveva sperato finalmente di poter svolgere una regolare settimana di allenamenti con tutti i giocatori della rosa disponibili e presentare in campo la migliore formazione possibile contro Pesaro. Ed invece si è ritrovato ancora in pieno stato di emergenza”

I tifosi si aspettano la prima vittoria ed una prova convincente della squadra ma c’è molto scetticismo in giro

“Spero che la sfortuna ci abbandoni e che la squadra possa esprimere il buon basket visto in preseason quando riuscirà ad avere il roster al gran completo. Intanto la tifoseria è sempre molto vicina alla squadra ed alla società avendo compreso le difficoltà delle 5 partite disputate in 10 giorni e le contrarietà incontrate da coach Corbani con Happy Casa mai al completo, dimezzata dagli infortuni, che non ha potuto ancora utilizzare Xavier Sneed ed ora si vede costretto a rinunciare anche a Senglin. I tifosi devono avere fiducia e continuare a sostenere la squadra: mancano ancora 28 partite alla fine del campionato e la squadra potrà solo migliorare e scalare le posizioni di classifica”

Il play Senglin resterà fuori per almeno un mese: si pensa ad un suo sostituto?

“Per un mese non si può ricorrere ad un nuovo ingaggio, specialmente per una società che ha già 12 giocatori componenti la rosa dei titolari. Squadre che hanno speso un budget straordinario sono ancora a zero punti e molti risultati delle prime due giornate di campionato sono stati condizionati da molti eventi negativi anche per squadre come Milano o Sassari che pure sono partiti con programmi ambiziosi e che testimoniano come il campionato è tutto da giocare e che le sorprese non mancheranno. Sono convinto che con il roster al completo la squadra potrà certamene fare molto di più ed ottenere i traguardi voluti”

Vuelle Pesaro recupera Scott Bamforth

La squadra di coach Maurizio Buscaglia scende in campo al PalaPentassuglia per riscattare le due prime sconfitte in campionato. L’allenatore pesarese (in estate era stato dato nella “rosa” dei tecnici destinati alla panchina di Happy Casa) ha recuperato Scott Bamforth che si era infortunato alla caviglia nel corso della partita di Venezia, e potrà contare sul play-guardia Ray McCallum, un ex Nba di talento ed esperienza che potrebbe risultare determinante avendo Happy Casa il solo Tommy Laquintana nel ruolo a contendergli la leadership della partita. Nel roster anche l’ex Riccardo Visconti, che ha lasciato a Brindisi buoni ricordi, Valerio Mazzola, Leo Totè, e poi ancora Matteo Tambone ed una squadra completata dal centro Schilling, dai 3/4 Quincy Ford e Trevon Bluiett, giocatori che certamente coach Buscaglia saprà ben assemblare e mettere in campo per contendere la vittoria alla squadra di coach Corbani. Happy Casa ancora senza Xavier Sneed e Jeremy Senglin e con molti giocatori acciaccati,recuperati in extremis da precarie condizioni fisiche fra virus e stati influenzali.

Partita affidata alla direzione del primo arbitro Carmelo Lo Guzzo

Happy Casa Brindisi- Vuelle Pesaro si gioca al PalaPentassuglia nell’anticipo di serie A in programma sabato 14 ottobre, con palla in due alle ore 20.15. La partita sarà diretta da Carmelo Lo Guzzo, che avrà il ruolo di primo arbitro e sarà collaborato, da Gabriele Bettini e Daniele Valleriani. L’incontro sarà trasmesso in diretta televisiva dall’emittente privata Dazn, mentre la radiocronaca diretta verrà affidata a Ciccio Riccio, condotta dalla PalaPentassuglia dalla giornalista Lilly Mazzone con interviste e commenti dei protagonisti nel corso ed alla fine della gara. Lilly Mazzone si avvarrà del commento tecnico dell’esperto e preparato coach brindisino Giovanni Rubino, già head coach della prima squadra