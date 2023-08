L'Alba Berlino punta su Matteo Spagnolo: sfida affascinante per il talento brindisino

BRINDISI – Matteo Spagnolo approda in una delle squadre più prestigiose del basket europeo. Il 20enne brindisino la prossima stagione indosserà la maglia dell’Alba Berlino. L'annuncio ufficiale lo ha dato stamattina (mercoledì 9 agosto) il club tedesco.

Spagnolo ha impressionato nelle sue prime due stagioni nel campionato italiano di Serie A: la prima fra le file di Cremona; la seconda (la 2022-23) a Trento, dove ha viaggiato a una media di 12,5 punti a partita e 3,0 assisti in 24,1 minuti a gara. Con queste statistiche, Matteo ha conquistato il titolo di miglior under 22 della Lba.

Non va dimenticato che Spagnolo da un anno è nell’orbita della Nba. La scorsa estate è stato infatti scelto dai Minnesota Timberwolves come scelta numero 50 del draft. Era nelle previsioni che il cestista restasse a maturare un altro paio d’anni in Europa. Ora un altro importantissimo banco di prova per la sua carriera, che a Berlino potrebbe trovare un trampolino decisivo verso i grandi della pallacanestro.