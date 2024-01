Happy Casa Brindisi a Pesaro per sperare ancora nel miracoloso recupero

BRINDISI - Pesaro è l’ultima spiaggia di tutte le ultime spiagge che Happy Casa Brindisi aveva in programma di affrontare per alimentare quel filo di speranza che ancora rimane e la lega alla permanenza in serie A. Una vittoria a Pesaro non risolverebbe di certo le sorti della classifica attuale da ultima isolata, ma darebbe alla squadra, alla società ed ai tifosi ancora un motivo per continuare a credere in una rimonta che a questo punto del campionato avrebbe comunque del miracoloso.

A Pesaro con la sola forza di Bayehe, Laszewski e Sneed

Ed anche a Pesaro, tanto per cambiare, coach Sakota avrà i suoi problemi per mettere insieme una squadra equilibrata in difesa ed in attacco, perché potrà disporre di solo due “lunghi” da opporre alla formazione pesarese sotto le plance, in attacco ed in difesa, accentuando le maggiori criticità finora palesate per l’assenza di un pivot di ruolo. Coach Sakota potrà disporre unicamente di Jordan Bayehe (nella foto in basso, con Sneed) e di Nate Laszewski, non decisamente due del “mestiere” ma se in buone condizioni fisiche e di forma possono garantire un buon apporto, sia pure non determinante, per colmare la carenza strutturale del ruolo centrale.

Ancora maggior sacrifico ci sarà da chiedere anche in difesa a Xavier Sneed, l’unico in grado di contribuire alla emergenza dando un aiuto consistente a Bayehe e Laszewski, evitando però di dover rinunciare al suo apporto decisivo in fase di attacco. A loro l’allenatore brindisino alternerà Eric Lombardi, come cambio dalla panchina, mentre non potrà neppure schierare il giovane Fadilou Seck, ancora fermo in settimana per un infortunio muscolare. Ed allora si spera che coach Sakota non dimentichi anche questa volta di avere in panchina un giocare valido in difesa qual è Joonas Riisma, che potrebbe tornare molto utile nelle rotazioni in circostanze di emergenza come sarà la partita di Pesaro contro l’ex coach brindisino Romeo Sacchetti.

La partita affidata ad un esercito di “guardie”

Coach Sakota, perciò, dovrà fare pieno affidamento sulle sue “guardie” alternandole in modo tale da costituire l’unica possibile soluzione per poter sperare di vincere la partita-spareggio contro Pesaro. Ed in questo caso l’allenatore brindisino potrà contare su giocare validi a cominciare da Jamel Morris e Frank Bartley atteso ad una prova convincente e determinante purché sia messo nelle condizioni ideali di ricevere palla e sfruttare le sue riconosciute doti di tiratore scelto. In cabina di regia ci sarà ancora Jeremy Senglin a cui si deve chiedere maggiore chiarezza nello svolgimento del ruolo, meno palleggi esasperanti che aiutano le difese avversarie a schierarsi, più concentrazione nella gestione di palloni, soprattutto nella parte finale della partita. Senglin sarà alternato da Tommy Laquintana ma c’è da credere che coach Sakota lo impiegherà anche nel ruolo di guardia.

Happy Casa gioca al Vitrifrigo Arena

Per la partita che potrà dare l’ultimo responso a questo campionato, decisiva anche per la squadra di coach Sacchetti, Happy Casa Brindisi scenderà in campo contro Pesaro alla Vitrifrigo Arena domenica 28 gennaio, con palla in due alle ore 18. La direzione di gara sarà affidata alla terna diretta dal I° arbitro Roberto Begnis di Cremona, che avrà come collaboratori Alessandro Perciavalle di Torino come 2° arbitro e Giacomo Dori 3° arbitro di Mirano (VE). La partita sarà trasmessa in diretta dalla rete televisiva DAZN mentre la radiocronaca sarà effettuata dalla emittente brindisina Ciccio Riccio condotta in studio dalla giornalista Lilly Mazzone con il commento tecnico di coach Tonino Bray. Per le notizie dagli altri campi, i risultati e le classifiche sarà in studio Giulia Mazzone.

