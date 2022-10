Basket, Serie D: seconda vittoria per la Mens Sana Mesagne

MESAGNE - Vince la seconda partita (65-53) di questo campionato la Mens Sana Ciaurri Mesagne con la New Basket Lecce, ma quanta fatica per i ragazzi di coach Capodieci al fine di avere la meglio sui giovani avversari. Il Mesagne si presenta senza Piliego influenzato e perde dopo pochi minuti anche Luigi Scalera per un problema muscolare. Inizio equilibrato tra le due formazioni dove le difese prevalgono sugli attacchi, apre la partita la tripla di Colucci, poi Rollo tiene a debita distanza i leccesi che ribattono con Antonaci e Renna. Il primo periodo si chiude con la Mens Sana in vantaggio 15-12. Nel secondo periodo continua l’equilibrio tra le due squadre e la scarsa vena offensiva con canestri realizzati con il contagocce.

Pesce offre un buon contributo in attesa della forma migliore, ancora una tripla di Colucci prima di tornare in panchina sostituito da un

positivo Campana. Il Lecce ribatte colpo su colpo con gli ex Buscicchio e Spedicato e al riposo lungo i mensanini conducono 26-24. Al rientro in campo

la tripla di Campana e un canestro di Rollo portano i padroni di casa a una timida fuga (31-24), poi due canestri di Buscicchio e la tripla di Barbone

rifanno sotto nel punteggio gli ospiti. Il Mesagne si disunisce e permette a Renna e compagni di passare in vantaggio con il canestro di Buscicchio

(36-37) con tre minuti ancora da giocare nel terzo parziale.

Malvindi, uno dei migliori in campo con 14 punti e ben 19 rimbalzi, insieme all’altro under Campana chiudono il tempino sul 42-38. Nell’ultimo quarto la Mens Sana sferra il colpo decisivo. Un parziale di 14-0 (52-38) con Malvindi e Brizio sugli scudi, i salentini restano bloccati a quota 38 per circa quattro

minuti prima di ritrovare la via del canestro con il solito Buscicchio. I ragazzi allenati da Scarpa hanno una forte reazione, complice una Mens Sana rilassata che ha pensato di aver già concluso la contesa. Le triple di Barbone e Spedicato mettono paura ai padroni di casa riportandosi a meno

quattro (57-53) con un minuto ancora da giocare. Un time out di Capodieci rimette ordine tra i padroni di casa e il Lecce non realizza più. Ciccarese

si riprende parzialmente da un infortunio di gioco, insieme a Brizio e Colucci chiude definitivamente la partita.

La Mens Sana Mesagne si gode questo risultato, ma il lavoro da fare è ancora molto lungo. Alcune pause nel corso della gara, costellate da numerosi errori, devono essere risolte quanto prima. In settimana saranno valutati l’infortunio di Scalera e le condizioni di Piliego per l’impegnativa trasferta di sabato prossimo in trasferta con il quotato Basket Fasano.

Tabellino

MENS SANA MESAGNE: Rollo 14, Scalera D., Pesce 4, Ciccarese 4, Scalera

Luigi, Campana 13, Colucci 15, De Vincentis 2, Malvindi 15, Callari, Lamaj.

Allenatore Angelo Capodieci.

NEW BASKET LECCE: Laterza F. 2, Laterza G., Sportilio 1, Barbone 3,

Buscicchio 16, Spedicato 13, Scarano, Antonaci 6, Garzya, Renna 11, Murrone.

Allenatore: M. Scarpa.

Parziali: 15-12 11-12 16-14 23-15

Arbitri: Farina Valori e Conte.