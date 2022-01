Brindisi, mercoledì si torna in campo contro l'Audace Cerignola: il precedente della scorsa stagione

Squadra in casa

Ancora qualche giorno e il Brindisi ritornerà in campo: mercoledì 19 gennaio infatti andrà in scena il recupero della dicassettesima giornata del campionato di Serie D, girone H, contro l'Audace Cerignola (ore 14:30). Nella prima uscita dell'anno nuovo, allo stadio Fanuzzi, gli uomini guidati da Nello Di Costanzo hanno come obiettivo quello di riprendere la rincorsa salvezza: sarà un match complicato, tosto, anche se il precedente della passata stagione è a favore dei biancazzurri.

Nel 2020/2021 Brindisi e Audace Cerignola si affrontarono nella ventinovesima giornata, al Fanuzzi, il 19 maggio 2021, coi padroni di casa che si aggiudicarono la contesa per 2-1. Ad aprire le danze fu la rete dell'attaccante Ivan Forbes all'11', su assist di Jaime Merito; la ripresa fu molto vivace, specialmente nel finale: gli ospiti trovarono il pareggio grazie a Ismail Achik, abile ad infilare una punizione al 79', ma al 92' Davide Evacuo al 92' fu glaciale nel realizzare il calcio di rigore che regalò il successo al Brindisi.