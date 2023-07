Brindisi, per la porta c'è l'idea Mirko Albertazzi

Mirko Albertazzi per la porta del Brindisi. Quella del classe 1997 sarebbe un'opzione concreta per il club biancazzurro, che cerca un estremo difensore che conosce bene la categoria.

E così uno dei profili attenzionati dalla dirigenza del Brindisi sarebbe quello di Albertazzi, che nelle ultime due stagioni ha militato nel Picerno totalizzando 38 presenze; nel 2021/2022 si è alternato con Aniello Viscovo, mentre nella scorsa annata si è spartito il posto assieme a Gian Marco Crespi; nel corso della sua carriera ha militato in Puglia nella Virtus Francavilla, vincendo il campionato di Serie D 2015/2016 e poi restando nella Città degli Imperiali per altri due anni, in C. Il nativo di Bologna vorrebbe avere più spazio e la formazione guidata da Ciro Danucci potrebbe essere per lui la soluzione giusta: in ogni caso non è l'unica pista sondata dal Brindisi, che potrebbe anche decidere di affidare la porta ad un under.

Alcuni rumors parlavano di un possibile ritorno di fiamma della stessa Virtus Francavilla per il calciatore, tuttavia la pista al momento sembrerebbe fredda.