Brindisi, per l'attacco spunta l'ipotesi Leonardo Perez

Serie C Girone C

BRINDISI - Ufficializzato l'arrivo di Massimo Cerri come direttore sportivo, il mercato del Brindisi può definitivamente decollare. I biancazzurri, oltre ad alcuni under interessanti, puntano su elementi di esperienza che conoscono bene il girone C della Serie C: uno dei profili che piacciono alla società è quello di Leonardo Perez, attaccante classe 1989 della Virtus Francavilla.

Nativo di Mesagne, nella passata stagione Perez ha totalizzato 9 presenze e un gol con il club della Città degli Imperiali per poi essere ceduto in prestito al Messina, venendo impiegato per 18 occasioni e servendo 3 assist ai compagni di squadra. Per lui si tratterebbe di un ritorno, visto che è cresciuto nelle giovanili del Brindisi. Su di lui ci sono anche altre squadre, il suo futuro alla Virtus resta da scrivere.

Nel corso della sua carriera Perez ha militato anche in Serie B, in forza al Cittadella, all'Ascoli e al Cosenza.