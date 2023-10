Danucci: "I ragazzi hanno risposto presente, contento della loro personalità"

Serie C Girone C

Il Brindisi si è aggiudicato per 1-0 il derby della Coppa Italia Serie C in casa della Virtus Francavilla. Gli adriatici hanno mostrato le proprie doti nel palleggio e fatto mettere inoltre minuti nelle gambe agli elementi finora poco utilizzati.

Continua così il cammino nella competizione, per la soddisfazione del tecnico Ciro Danucci: "Era giusto oggi dare minutaggio a chi doveva avere spazio. I ragazzi hanno tenuto bene il campo, so che sono dei professionisti e loro hanno risposto bene. C'è il rammarico di non averla chiusa prima essendo in superiorità numerica, la Virtus non è una squadra semplice da affrontrare, specialmente in casa. Galano e Ganz? Non li scopriamo ora, devono migliorare comunque la loro condizione fisica. Bisogna abbinare le capacità tecniche alla corsa e all'intensità. Noi lavoriamo molto sulla personalità, che è fondamentale nel calcio".