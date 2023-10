Coppa Italia Serie C: Ganz regala il pass al Brindisi, la Virtus chiude in 8 uomini

Serie C Girone C

Il primo derby della provincia tra i professionisti è andato al Brindisi: alla Nuovarredo Arena gli uomini guidati da Ciro Danucci hanno vinto l'incontro del primo turno della Coppa Italia Serie C per 1-0 ai danni della Virtus Francavilla, in un match vivo e brioso nella prima parte ma che poi si è un po' innervosito a lungo andare: i padroni di casa hanno infatti chiuso il match in otto uomini per tre espulsioni. Le due formazioni non si sono risparmiate per larga parte della contesa, sfoderando le proprie armi migliori.

Virtus Francavilla-Brindisi, le formazioni iniziali

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Forte; Accardi, Gavazzi, Monteagudo; Biondi, Risolo, Fornito, Macca De Marino; Polidori, Artistico. All. Villa.

BRINDISI (4-2-3-1): Albertazzi; Vona, Gorzelewski, Bellucci, Monti; Cancelli, Petrucci; Galano, De Feo, Mazia; Ganz. All. Danucci.

Il primo tempo

Villa ha sorpreso tutti confermando quasi interamente la formazione delle ultime uscite, ad eccezione del rientrante Gavazzi al centro della difesa, Risolo al posto di Izzillo e Polidori che è tornato dal primo minuto al fianco di Artistico. Ampio turnover per Danucci che ha fatto esordire dall'inizio Galano. La Virtus in una situazione di riaggressione sul pallone ha creato un pericolo con Artistico, il cui passaggio in mezzo all'area è stato tempestivamente intercettato dalla difesa adriatica. La Virtus ha cercato di imporre il proprio possesso, provando a superare la prima linea di pressing degli attaccanti del Brindisi. Tanto agonismo in campo e intensità da entrambe le parti, ma nel primo quarto d'ora di giocati i sussulti.

I padroni di casa sono stati accorti nell'aggredire il portato di palla nella pressione uomo su uomo che chiede Villa e non permettere così i dialoghi stretti e veloci degli adriatici; in risposta, per dare linfa alla manovra, Galano ha svariato molto sul fronte offensivo, accentrandosi e consentendo a De Feo di allargarsi sulla fascia destra. Nonostante le mosse e le contromosse però la gara non si è sbloccata: al 24' la Virtus ha dovuto sostituire Fornito per un problema muscolare, al suo posto è entrato Di Marco. Al 29' un colpo di testa di Artistico, sugli sviluppo di un corner, è terminato alto sulla traversa, ma al 33' è arrivata la prima vera occasione del match: su una verticalizzazione Polidori ha servito la corrente De Marino sulla sinistra recapitando il pallone ad Artistico che, nel cuore dell'area, ha perso il tempo giusto per concludere e ha spedito il pallone fuori; pochi minuti dopo la replica ospite, sugli sviluppi di una transizioni, a firma di Ganz il cui diagonale è stato respinto da Forte.

Quando la Virtus Francavilla di solito trova spazio sulle fasce riesce a pungere e a penetrare nell'area avversaria, e così è stato anche al 40': Di Marco ha tagliato sulla destra e ha ricevuto il pallone, scaricandolo per Polidori che di prima ha colpito la traversa, poi sulla ribattuta si è avventato Macca a botta sicura, ma Albertazzi con un balzo felino ha tolto il pallone dalla porta. La sliding door è arrivata qualche minuto dopo quando il Brindisi ha evitato la trappola del fuorigioco, Galano a tu per tu con Forte ha passato il pallone a Mazia che è stato atterrato da Biondi: l'arbitro ha assegnato un rigore trasformato da Ganz al 45'; a margine, espulso per chiara occasione da gol lo stesso esterno francavillese.

Il match, equlibrato e vivace inizialmente, si è rivelato un crescendo dallo spartito stravolto nel finale di frazione.

Virtus Francavilla-Brindisi, il racconto del secondo tempo

Nella ripresa è uscito Artistico per Izzillo, cambio che ha decretato il passaggio della Virtus al modulo 4-4-1, schierandosi quasi a specchio di fronte al Brindisi. L'obiettivo è stato quello di tenere vivo il pressing e non dare campo alle concatenazioni sugli esterni degli adriatici. Il primo squillo è stato di marca ospite, con Mazia che ha costretto Forte alla respinta su una conclusione da fuori. Gli uomini di Danucci sono partiti forte nelle fasi iniziali della frazione, forti dell'uomo in più che ha permesso di costruire fraseggi veloci nell'ultimo quarto di campo. A tal proposito Accardi si è rivelato fondamentale nel bloccare un contropiede di De Feo che era pronto a servire Ganz in solitaria.

La Virtus volenterosa si è affacciata in avanti sempre sfruttando le fasce: al 57' Accardi ha scodellato in area un corss interessante per Polidori che ha spedito alto il pallone a pochissimi passi. L'inerzia è stata rotta al 64', quando l'impianto di illuminazione della Nuovarredo Arena ha dato di nuovo problemi come nel match in notturna col Messina, ma il gioco è ripreso dopo una manciata di minuti. A seguito dell'ingresso di Carella ed Enyan i padroni di casa hanno provato a spingere di più sulle corsie esterne, anche se il Brindisi ha coperto la zona centrale del campo e concesso solo dei cross. Al 72' la Virtus Francavilla è rimasta in nove uomini dopo l'espulsione per proteste di De Marino, dunque gli adritici hanno utilizzato il possesso palla per controllare la gare e far stancare gli avversari.

Per le ultime emozioni si è dovuto aspettare il finale. Petrucci ha sfiorato il raddoppio con un tiro da fuori area, successivamente la Virtus ha attuato un forcing e ha avuto l'occasione ghiotta di pareggiare con Gavazzi, che di testa ha mancato di pochissimo il bersaglio. Clamoroso quanto accaduto in pieno recupero: l'arbitro ha espulso anche Forte dopo uno screzio con Mazia, soltanto ammonito. Furenti le proteste dei padroni di casa, che hanno contestato la gestione dei cartellini del direttore di gara Giuseppe Mucera. Il Brindisi accede al secondo turno, la Virtus Francavilla saluta la competizione.