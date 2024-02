Eccellenza Puglia: il Mesagne cade nell'anticipo contro la Virtus Matino (2-1)

Squadra in casa

Squadra in casa Virtus Matino

Ancora una sconfitta per il Mesagne, la terza consecutiva nelle ultime settimane. Allo stadio comunale i gialloblù sono stati battuti per 2-1 dalla Virtus Matino in uno degli anticipi della diciannovesima giornata del campionato di Eccellenza pugliese, girone B.

I biancazzurri sono andati a segno con Chiri e Ciriolo, mentre a firmare il sigillo per gli ospiti è stato Niare. Il Mesagne è rimasto fermo a quota 16 punti in classifica.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui