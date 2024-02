Eccellenza Puglia, previsto un turno di riposo: si torna in campo nel prossimo weekend

Il campionato di Eccellenza pugliese, in questo weekend, osserverà un turno di riposo per via dello svolgimento della finale di ritorno della Coppa Italia tra Molfetta e Manduria.

Le squadre impegnate nel girone B calcheranno di nuovo i campi nel weekend tra il 10 e l'11 febbraio, in occasione della diciannovesima giornata:il Mesagne, reduce dai ko contro Ugento e Manduria, dovrà affrontare la dura trasferta sul campo della Virtus Matino quarta in classifica, mentre il San Pietro Vernotico, che non vince da tre partite, sarà ospite del Brilla Campi.

Eccellenza Puglia girone B, il programma completo della diciannovesima giornata