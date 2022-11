Fasano-Brindisi, Danucci: "Meritavamo la vittoria, abbiamo ritrovato l'entusiasmo"

Squadra in casa

Dopo due sconfitte di fila contro il Matera e il Barletta, il Brindisi è tornato a muovere, seppur lievemente, la classifica. Allo stadio Curlo i biancazzurri hanno ottenuto un pareggio per 1-1 contro il Fasano, una delle squadre più in forma del momento: il gol di Stauciuc (22') è giunto a seguito del sigillo dei padroni di casa a firma di Di Federico al 7'. L'allenatore del Brindisi Ciro Danucci nel post-gara, si è detto un po' rammaricato per il risultato.

"Siamo rammaricati per non aver fatto bottino pieno -ha detto Danucci- L'avremmo meritato al netto di quello che abbiamo offerto in campo. Difficile commentare il pareggio, il successo sarebbe stato il risultato più giusto. Abbiamo comunque ritrovato l'entusiasmo e l'attaccamento giusto, dobbiamo ripartire da qui. Sappiamo che è un campionato difficile, ci sono parecchie squadre importanti. Il gruppo è vivo, ci toglieremo delle soddisfazioni".