Fasano-Brindisi, le info sulla prevendita dei biglietti

Tramite i propri canali ufficiali, il Fasano ha reso note le modalità di acquisto dei biglietti per il derby contro il Brindisi che si giocherà domenica 20 novembre allo stadio Curlo (calcio d'inizio alle ore 15:30). La società ha indetto la giornata 'Forza Fasano', che non prevede il rilascio di accrediti. I tagliandi sono in vendita presso il Caffè Antico e Collodì Caffè ai seguenti prezzi (prevista la quota ridotta per donne, over 65 e under 17, ingresso gratuito per i ragazzi fino ai 12 anni):

TRIBUNA CENTRALE: 17 euro/12 euro

TRIBUNA LATERALE: 13 euro/9 euro

CURVA SUD: 9 euro/6 euro

OSPITI: 10.50 euro