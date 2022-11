Il Barletta si impone in rimonta (1-2) al Fanuzzi: ancora un ko per il Brindisi

BRINDISI – Il derby va al Barletta. Il Brindisi viene superato per 2-1 nell'attesio big match dell'11esima giornata del campionato di Serie D, rimediando la prima sconfitta casalinga. Deluzione cocente per i circa 3mila spettatori opresenti sugli spalti dello stadio Fanuzzi: un'affluenza che non si registrava da anni. Gli uomini di Danucci sono passati per primi in vantaggio con Mancarella, al 10' del primo tempo. Il Barletta reagisce immediatamente, pareggianfo con Vicedomini. Sul finire della prima fraione, l'ex Loiodice realizza la rete del sorpasso. Nel secondo tempo, ad eccezione di una grossa occasione avuta nei primi minuti con Baldan, il Brindisi fa ben poco. La squadra allenata da Farina gestisce con lucidità il vantaggio, non concedendo praticamente nulla agli avversari.

Per i biancazzurri arriva così la seconda sconfitta consecutiva, dopo quella rimediata domenica scorsa a Matera. Orfana di Santoro, infortunatosi nell'allenamento di venerdì, la squadra ha mostrato anche oggi dei limiti in fase di costruzione del gioco. In virtù di questo ko, il Brindisi scende al quinto posto, a cinque punti di dtsnza dalla capolista Cavese. E domenica prossima gli uomini di Danucci sono attesi da una difficile trasferta in casa del Fasano, secondi a due lunghezze dal primpo posto.

Primo tempo

Mister Danucci schiera Cancelli nel ruolo di esterno basso, sulla fascia destra, al posto dell’infortunato Valenti. Il resto della linea difensiva a quattro è composto dai centrali Baldan e Sirri e dall’esterno sinistro Esposito. A centrocampo, la coppia Mancarella-Zampa. Più avanti, Malaccari sulla trequarti, affiancato da D’Anna, sulla sinistra, e Palumbo, a destra. In attacco, Di Piazza.

Veemente l’avvio del Brindisi, che al 5’ va vicino al gol con un colpo di testa di Balndan, che impegna duramente il portiere Piersanti. I biancazzurri continuano ad attaccare. Al 10’ Mancarella sblocca la gara, dopo un velo di Di Piazza, sblocca la partita con una “botta” di prima intenzione che trafigge Piersanti sul primo palo. Il vantaggio dura appena tre minuti. Al 14’. Infatti, sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina, Vicedomini fa partire una rasoiata. La palla viene deviata da Mancarella, che mette fuori gioco l’incolpevole Vismara. Dopo l’avvio scoppiettante, la partita si assesta in una fase di equilibrio, avara di occasioni. La quiete si interrompe bruscamente al 42’, quando Loiodice, ex biancazzurro, approfitta di un errore di Baldan, realizzando il gol del raddoppio con un tiro imprendibile per Piersanti.

Secondo tempo

In avvio di ripresa, Danucci getta nella mischia Dammacco al posto di Zampa. Il Brindisi approccia il secondo tempo con spirito arrembante. Al 6’ Baldan va vicinissimo alla rete del pari, con una deviazione su tiro dalla bandierina. La fiammata del Brindisi dura 10 minuti. Poi è il Barletta alza il baricentro, riprendendo in mano l'inerzia della partita. I biabcazzurri faticano a costruire gioco.

Tabellino

Brindisi – Barletta 1-2

Brindisi: Vismara, Cancelli, Baldan, Sirri, Esposito, Zampa (Dammacco dal 1’ st), Mancarella, D’Anna, Malaccari, Palumbo (Stauciuc dal 31' st), Di Piazza. A disp. Olivieto, Gorzelewski, Triarico, De Rosa, D’Agata, Opoola, Minaj. All. Danucci

Barletta: Piersanti, Milella, Petta, Polidori, Russo, Cafagna, Loiodice (Lattanzio dal 31' st), Vicedomini, Lavopa (Feola dal 10’ st), Marangi, Maccioni. A disp. Campisi, Telera, Pignataro, Visani, Minno, Nanniola, Cassatella. All. Farina

Arbitro: Marra di Mantova, coadiuvato dagli assistenti di linea Bartoluccio di Vibo Valentia e Gigliotti di Lamezia Terme

Marcatori: Mancarella (Br) all’11’ pt; Vicedomini (Bar) al 14’ pt; Loiodice (Bar) al 42' pt

Note: Circa 3mila spettatori