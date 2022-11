Fasano-Brindisi, le disposizioni per i biglietti del settore ospiti

SSD Brindisi comunica che saranno 250 i posti disponibili per il settore ospiti per il match di Fasano in programma domenica 20 Novembre alle ore 15.30 presso lo Stadio "Curlo", valido per la dodicesima giornata di Campiona di Serie D Girone H. Il costo dei ticket è di 10.50 euro (esclusi i diritti di prevendita); I biglietti, che saranno nominali, potranno essere acquistati online sul sito https://tinyurl.com/246yyr6x sino alle 19.00 di Sabato 19 Novembre. Domenica 20 Ottobre I botteghini del settore ospiti resteranno chiusi.

Fonte: comunicato ufficiale Brindisi