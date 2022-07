Fasano, conferma in attacco: Ivan Gomes Forbes resta in biancazzurro

Gradita conferma in casa Fasano. Come reso noto dalla stessa società, l'attaccante Ivan Gomes Forbes vestirà la maglia biancazzurra anche nella stagione 2022/2023. L'esperto attaccante classe 1986, che ha militato nel Fasano prima dal 2018 al 2020 e poi lo scorso anno (in mezzo le parentesi al Massafra e al Brindisi), sarà dunque a disposizione del tecnico Ivan Tisci. 37 presenze, 8 gol e 2 assist lo score del 2021/2022 tra campionato, Coppa Italia Serie D e playoff. Forbes è un calciatore duttile, potendo ricoprire i ruoli di centravanti, seconda punta e ala.

Ivan Forbes confermato al Fasano, le parole dell'attaccante: "Molto contento di restare"

Tramite un comunicato pubblicato dal Fasano sui propri canali social, Forbes ha parlato della sua permanenza che lo porterà a disputare la sua quarta stagione col club del presidente Franco D'Amico: “Sono molto contento di restare, per la società e il presidente D’Amico che continuano ad avere grande fiducia nei miei confronti e per i tifosi che mi hanno trattato sempre come un figlio. L’obiettivo è fare sempre meglio, anche rispetto alla scorsa annata in cui abbiamo disputato un ottimo campionato”.