Fasano, arriva il secondo acquisto: preso il difensore Umberto Pizzoleo

Secondo colpo in entrata per il Fasano che, dopo aver tesserato l'attaccante Ivan Di Federico, si è assicurato le prestazioni del difensore centrale Umberto Pizzoleo. Il classe 1994 è reduce dall'esperienza col Montescaglioso, squadra dell'Eccellenza della Basilicata. Diverse le squadre per cui ha giocato nel corso della sua carreria: Scalea, Siderno, Mussomeli, Terranova Gela, Noto, Roccella, Academy Soverato e Virtus Casarano. Pizzoleo è un centrale molto fisico, abile nel gioco aereo, che potrà dare una mano a concretizzare la filosofia di gioco che il neo-tecnico Ivan Tisci ha in mente.

Calciomercato Fasano, le prime parole di Umberto Pizzoleo

Pizzoleo ha parlato della sua nuova avventura che certificherà il ritorno in Serie D. L'auspicio lanciato dal difensore è quello di provare a confermare quanto di buono fatto lo scorso anno dove i biancazzurri hanno raggiunto il quarto posto. “Sono contentissimo di tornare in serie D e a maggior ragione in una piazza come Fasano che nella passata stagione ha disputato un grande campionato -si legge tra la righe di una nota ufficiale diramata dal club- Sarà difficile ripetersi, confermare il quarto posto, ma noi ci proveremo. Quello che posso garantire è il massimo impegno per questa maglia. Non vedo l’ora di iniziare”.