Il Brindisi rafforza la batteria degli esterni: preso Niccolò Marras

Serie C Girone C

Colpo under per il Brindisi, che regala al tecnico Ciro Danucci l'esterno offensivo Niccolò Marras. Il classe 2002 è reduce dalla stagione trascorsa alla Sambenedettese, nel girone F della Serie D, con cui ha raccolto 28 presenze, 4 reti e 6 assist. Nel 2021/2022 ha vestito la maglia dell'Arezzo, sempre in Serie D, per un totale di 6 presenze. Marras ha firmato un contratto fino al 2025.