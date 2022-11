L'Ostuni vince in rimonta: battuto per 2-1 l'Avetrana

Vittoria pesante dell'Ostuni ai danni dell'Avetrana, nel match valevole per la decima giornata del campionato di Eccellenza pugliese, girone B. I gialloblù si sono imposti per 2-1 allo stadio Laveneziana, in rimonta: a sbloccare il risultato sono stati gli ospiti al 38', con Sibilla, a cui ha replicato immediatamente Perrino (41'); nel secondo tempo, al 59', Marchionna è stato abile a firmare la rete del definitivo sorpasso. L'Ostuni è salito così a quota 16 punti, occupando il sesto posto in classifica.