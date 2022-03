Latina-Virtus Francavilla, le info sulla prevendita dei biglietti per il settore ospiti

Serie C Girone C

Attivata la prevendita dei biglietti per il settore ospiti della sfida tra Latina e Virtus Francavilla, che si disputerà mercoledì 16 marzo allo stadio Francioni, alle ore 21:00. I tifosi biancazzurri potranno acquistare i biglietti al costo di 12 euro più 1,50 di diritto di prevendita.

Di seguito il comunicato pubblicato dalla Virtus Francavilla tramite i propri canali ufficiali:

Iniziata la vendita per il settore ospiti dello stadio Domenico Francioni di Latina per la gara di mercoledì 16 marzo alle ore 21,00, valevole per la trentaduesima giornata del campionato di serie C girone C.

Il prezzo del biglietto è di € 12,00 + 1,50 (diritto di prevendita) biglietto unico

E’ possibile acquistare i biglietti online o presso i punti vendita del circuito CIAOTICKETS:

CAFFÈ FANELLI | Prevendita Autorizzata Ciaotickets – Viale Ariosto, 23, 74023, Grottaglie (TA)

I possessori di acquisto online dovranno stampare il biglietto elettronico per il suo utilizzo con i tornelli di accesso. La vendita per il settore ospiti termina alle ore 19,00 di martedì 15 marzo 2022.