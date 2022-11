Ostuni, una marcia in più in questo scorcio di campionato: il confronto con la scorsa stagione

In questa stagione dell'Eccellenza pugliese l'Ostuni è partito forte, con un'altra marcia rispetto allo scorso anno. A dirlo sono i numeri: dopo dieci giornate di campionato i gialloblù hanno conquistato 16 punti al netto di quattro vittorie, quattro pareggi e due sconfitte, occupando il sesto posto in classifica. Tra i successi ottenuti finora sono da registrare quelli contro formazioni ostiche come Ugento e Avetrana; undici i gol segnati, lo stesso quantitativo di quelli subiti.

Allo stesso punto del torneo, nell'annata 2021/2022, l'Ostuni aveva ottenuto 10 punti (tre vittorie, un pari e sei sconfitte) e si trovava al decimo posto in classifica. Sette le reti messe a segno, tredici invece al passivo.