Potenza-Virtus Francavilla, Calabro: "Questa squadra ha dimostrato di saper fare quello che chiedo"

Uscire da un momento non semplice, magari con una vittoria in trasferta (sarebbe la prima volta in questa stagione). La Virtus Francavilla è pronta ad affrontare il match di domenica 30 ottobre contro il Potenza, allo stadio Viviani (calcio d'inizio alle ore 17:30): reduci dalla sconfitta contro l'Avellino per 3-2, i biancazzurri vogliono rialzarsi e ritornare a conquistare i tre punti; ancora una volta, come la settimana scorsa, di fronte ci sarà una formazione che ha cambiato allenatore, infatti Giuseppe Raffaele ha sostituto l'esonerato Sebastiano Siviglia. A presentare la sfida alla vigilia è stato il tecnico Antonio Calabro.

Sulla gara: "Ci sono delle incognite riguardo questa partita, non so se mister Raffaele deciderà di confermare il 4-3-3 o cambierà modulo. Mi aspetto la stessa squadra che si è vista dopo i primi venti minuti del match contro l'Avellino. A me è piaciuta molto, voglio quella squadra. I ragazzi hanno mostrato di saper fare delle cose, vogliono che ripropongono le stesse cose. Sono tante le volte che questa squadra ha mostrato di saper fare quello che chiedo. Arriveranno i momenti in cui andremo a segno in alcune situazion, come negli inserimenti dei centrocampisti. Quattordici gol subiti per le mie squadre sono troppi, quando non raccogli quello che meriti è chiaro che ci sono dei deficit. Si va a lavorare su alcune lacune, sapendo però che abbiamo dei giocatori che hanno bisogno di tempo per inserirsi in questo sistema tattico".

Sulle condizioni della squadra: "Giorno e Tchetchoua non ci saranno domani, entreranno in gruppo gradualmente da martedì".

Sul momento della Virtus: "Nelle difficioltà ci sguazzo, perché così mi concentro sul lavoro. In ogni campionato sono partito con delle difficoltà, ci sono sempre. Nelle difficoltà conosce la strada, appunto il lavoro quotidiano che viene fuori ma a tratti. Alle squadre di calcio non puoi chiedere cento minuti di grande ritmo, a volte basta meno. Questa squadra deve solo pensare a mettere quello che dimostra".