Recupero Audace Cerignola-Brindisi: scelto il direttore di gara

Squadra in casa

Squadra in casa Audace Cerignola

Diramata la designazione arbitrale per la gara di recupero tra Audace Cerignola e Brindisi, in programma mercoledì 18 maggio allo stadio Monterisi (ore 16:00). Sarà Andrea Terribile della sezione di Bassano del Grappa a dirigere l'incontro, coadiuvato dagli assistenti Francesco Festa della sezione di Barletta e Giuseppe Rizzi della sezione di Barletta.

Di seguito il comunicato pubblicato dal Brindisi tramite i propri canali ufficiali:

Audace Cerignola-Brindisi, match valido per il recupero della trentaseiesima giornata del campionato di Serie D girone H, in programma per Mercoledì 18 Maggio alle ore 16.00 presso lo stadio “Monterisi” di Cerignola , sarà diretto dal Signor Andrea Terribile della sezione di Bassano del Grappa.

Assistenti di gara il Signor Francesco Festa della sezione di Barletta e il Signor Giuseppe Rizzi della sezione di Barletta.