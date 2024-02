Il Latina atteso al Fanuzzi: all'andata la vittoria più bella dei biancazzurri

Serie C Girone C

Dopo la sfida esterna contro il Benevento, il Brindisi è pronto a tornare allo stadio Fanuzzi per un altro impegno fondamentale: domenica 11 febbraio in Puglia arriverà il Latina (calcio d'inizio alle ore 14:00).

All'andata i biancazzurri ebbero la meglio per 3-1, al Francioni. L'ultimo faccia a faccia nel Lazio risale al 23 aprile 2011, quando le due squadre militavano in Serie C2: i padroni di casa ebbero la meglio per 2-0 grazie alle reti di Alessandro Farina al 57' e Vincenzo Giannusa al 71'; quel Brindisi era guidato in panchina da Massimo Rastelli ed in campo schierava tra gli altri Roberto Taurino e Pasquale Maiorino. Nel Latina invece militava anche Jaime Leon, che avrebbe vestito la maglia degli adriatici qualche anno più tardi. I nerazzurri si imposero anche nella partita di andata, disputata l 5 dicembre 2010 al Fanuzzi, per 1-0, grazie alla rete su calcio di rigore di Emiliano Tortolano al 34'.

Nel 2002/2003 nel 2003/2004, sempre in C2, il Brindisi si assicurò due 0-0, mentre nell'ultimo confronto nella terza serie, avvenuto il 4 dicembre 1977, il Latina trionfò per 1-0 grazie al gol di Salvatore Caiazza al 71'. L'unico successo al cospetto dei nerazzurri invece risale al 1969/1970, ed arrivò con il risultato di 2-0.

