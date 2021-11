Serie C, la Virtus Francavilla combatte e fa 2-2 contro il Campobasso

Serie C Girone C

Pari e patta allo stadio Nuovo Romagnoli tra Campobasso e Virtus Francavilla, nel match valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie C, girone C. 2-2 il risultato finale, al termine di una gara vivace dove ad aprire le danze al 7' è stato Persia per i padroni di casa: gli ospiti però reagiscono in maniera decisa e ribaltano il risultato prima con Maiorino al 23' (secondo gol di fila per lui, il terzo nelle ultime quattro gare) e poi con Caporale al 31'. Nella ripresa però il Campobasso ristabilisce l'equilibrio grazie al sigillo di Tenkorang. La Virtus Francavilla riprende a muovere la classifica dopo la sconfitta contro la Turris, toccando quota 24 punti.

Di seguito il comunicato pubblicato dalla Virtus Francavilla tramite i propri canali ufficiali:

Campobasso-Virtus Francavilla Calcio

Reti: 7’pt Persia, 18’st Tenkorang (CA) 23’pt Maiorino, 31’pt Caporale (VF)

Campobasso: Raccichini, Sbardella, Vanzan (1’st Pace), Bontà (23’st Giunta), Rossetti, Tenkorang, Liguori (42’st Ladu), Fabriani (37’st Martino), Persia, Magri, Vitali (37’st Parigi). A disp: Zamarion, Coco, Nacci, Dalmazzi, Emmausso, Lombari. All. Cudini

Virtus Francavilla Calcio: Nobile, Ingrosso, Idda, Miceli, Maiorino (24’st Tulissi), Perez (24’st Ventola), Caporale, Pierno, Prezioso (42’st Franco), Tchetchoua (29’st Carella), Toscano. A disp. Milli, Cassano, Feltrin, Mastropietro, Gianfreda, Ekuban, Delvino, Enyan. All. Taurino

Arbitro: Emanuele Frascaro di Firenze (Lorenzo Giuggioli di Grosseto-Marco Croce di Nocera Inferiore-Giuseppe Mucera di Palermo)

Note: Ammoniti: Tenkorang (CA) Idda, Miceli, Prezioso, Tchetchoua (VF)

Recupero: 1’pt, 4’st