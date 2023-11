La Virtus alle prese con la Casertana: tre anni fa l'ultima sfida

Serie C Girone C

Altra formazione campana sul cammino in campionato della Virtus Francavilla: dopo il pareggio contro l'Avellino dello scorso weekend, i biancazzurri ospiteranno sabato 11 novembre, alla Nuovarredo Arena, la Casertana (calcio d'inizio alle ore 20:45). Una sfida impegnativa, e allo stesso tempo importante per gli uomini guidati da Alberto Villa, che proverà dare continuità al buon risultato ottenuto al Partenio-Lombardi in ottica salvezza.

I biancazzurri tornano ad affrontare nella Città degli Imperiali i rossoblù a tre anni dall'ultima volta. Nella stagione 2020/2021 i rossoblù ebbero la meglio per 3-1, in una sfida andata in scena a porte chiuse a causa delle restrizioni per la pandemia: Luigi Carrillo aprì le marcature al 22', mentre il raddoppio fu firmato da Luigi Cuppone al 51'; Simone Icardi realizzò il tris al 70'. Di Luca Sparandeo il gol della bandiera dei padroni di casa (77'). L'anno precedente invece il confronto terminò 1-1, con la rete i Leonardo Perez per i padroni di casa al 50' e sigillo di Angelo D'Angelo al 70'. In quella gara ci furono tre espulsi, due per la Virtus (lo stesso Perez e Leonardo Nunzella) e uno per la Casertana (Carlo Clemente).

Sono due i successi del club del presidente Antonio Magrì ottenuti in casa. Nel 2016/2017 i biancazzurri riuscirono ad imporsi per 4-1: scatenato M'Bala Nzola, autore di una doppietta (reti al 14' e al 43') intervallata dal pareggio momentaneo di Massimilano Carlini al 15'; di Andrea Pastore al 68' e Vittorio Triarico al 92' gli altri centri dei padroni di casa. Terminò 1-0 invece il match del primo turno dei playoff 2019, che si giocò allo stadio Fanuzzi e che vide come match winner Anthony Partipilo (19'). Altrettante invece sono le sconfitte nelle altre partite disputate al Fanuzzi, nel 2017/2018 la Casertana portò a casa un 1-0, 1-2 invece il risultato della sfida del 6 ottobre 2018.

Virtus Francavilla-Casertana, i precedenti nei dilettanti

A Francavilla Fontana però si contano anche due precedenti nelle serie dillettantistiche. Il 14 marzo 2007 l'allora ASD Francavilla Calcio di Domenico Distante uscì sconfitta dal match della fase eliminatoria a gironi della Coppa Italia Dilettanti (nel raggruppamento G c'era anche l'Avigliano): ad aprire le danze fu Pasquale Carotenuto al 6', Francesco Chietti invece riportò tutto in equilibrio su calcio di rigore al 48'. Poco dopo Errico Marcucci realizzò al 52' il centro del definitivo 2-1.

Nel campionato di Serie D, girone H, 2009/2010 (il secondo di fila) il Francavilla guidata da Cosimo Francioso trionfò per 1-0 grazie alla rete realizzata, di testa, da Rossano Paciullo al 91' al termine di un'azione convulsa in area di rigore.