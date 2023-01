Serie C girone C, Virtus Francavilla-Foggia: le probabili formazioni

Girone C

Appuntamento di lusso per la Virtus Francavilla, che nel primo pomeriggio di oggi incontrerà il Foggia in un derby pugliese con in palio punti pesanti (calcio d'inizio alla Nuovarredo Arena, ore 14:30). Reduci dalla sconfitta nella trasferta di Messina, i biancazzurri sono a caccia di una vittoria che prolungherebbe la striscia positiva tra le mura amiche e che spezzerebbe il tabù: finora, nelle partite contro i satanelli, la Virtus ha ottenuto due pareggi e cinque sconfitte. Vincere, inoltre, potrebbe dare uno slancio alla classifica.

Il tecnico Antonio Calabro schierera i suoi puntando sul modulo 3-5-2. Avella tra i pali, protetto dalla difesa formata da Solcia, Idda e Caporale; in mezzo, accanto a Risolo (in avanti su Tchetchoua), sono pronti Macca e Cardoselli, che sostituirà lo squalificato Murilo. Sulle corsie esterne, rispettivamente a destra e a sinistra, presenti Cisco e Pierno. In attacco Maiorino darà supporto a Patierno.

Stesso modulo per la formazione guidata dalll'allenatore Fabio Gallo. L'ex Nobile in porta, retroguardia formata da Leo, DI Pasquale e Rizzo. Le fasce saranno presidiate da Garattoni (a destra) e Costa (a sinistra), mentre il trio Schenetti-Petermann-Di Noia agirà in mediana. Davanti spazio a Peralta e Ogunseye.

Virtus Francavilla-Foggia, le probabili formazioni

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Avella; Solcia, Idda, Caporale; Cisco, Macca, Risolo, Cardoselli, Pierno; Maiorino, Patierno. All. Calabro.

FOGGIA (3-5-2) Nobile; Leo, Di Pasquale, Rizzo; Garattoni, Schenetti, Petermann, Di Noia, Costa; Peralta, Ogunseye. All. Gallo.