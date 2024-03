La Virtus Francavilla risorge contro il Latina: decide Artistico in extremis

La Virtus Francavilla ritrova la vittoria dopo sei partite. Alla Nuovarredo Arena gli uomini guidati da Alberto Villa hanno battuto 1-0 il Latina, dopo una gara interpretata con grande voglia e determinazione, fattori che lo stesso tecnico aveva chiesto ai suoi giocatori. Secondo risultato utile consecutivo per i biancazzurri, dopo il pari a reti bianche contro il Monopoli.

I padroni di casa fin da subito hanno imposto il loro pressing sugli avversari, creando delle ghiotte occasioni con Izzillo (tiro deviato da Di Livio) e Artistico, il cui tiro è stato bloccato però dal portiere Guadagno. Il copione non è cambiato nel secondo tempo: Neglia ha costretto l'estremo difensore ospite ad un miracolo, successivamente ancora l'ex Bari ha chiamato in causa lo stesso Guadagno. Al 91' però l'esplosione di gioia dei biancazzurri: Artistico insacca in tap-in dopo un intervento di Guadagno e regala i suoi l'agognato vantaggio. La Virtus Francavilla, al sesto successo stagionale, è salita a quota 26 punti in classifica.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui.