Virtus: contro il Monopoli l'inaugurazione della nuova tribuna coperta

Una spinta in più per un delicato derby pugliese che può contare tanto in ottica salvezza. Lunedì 26 febbraio verrà inaugurata la tribuna centrale coperta, in occasione del match tra Virtus Francavilla e Monopoli (calcio d'inizio fissato alle ore 20:45).

Dopo sei mesi di lavori i tifosi biancazzurri potranno assistere dalle partite della Virtus dal nuovo settore, dotato di seggiolini biancazzurri e una postazione per le riprese televisive più degli skybox e un'area hospitality. Una tribuna che renderà ancora pù moderna la struttura della Città degli Imperiali, alla quale inaugurazione dovrebbe presenziare anche il presidente della Lega Pro Matteo Marani. La Virtus Francavilla, tramite i propri canali ufficiali, ha messo in vendita i biglietti per la prossima partita più la possibilità di sottoscrivere dei mini-abbonamenti per le prossime partite in casa.

Virtus Francavilla, come arrivano i biancazzurri al derby col Monopoli

Come già accennato, la partita sarà fondamentale per il campionato degli uomini guidati da Alberto Villa. Attualmente sia Virtus che Monopoli si trovano in piena zona playout, staccate di un solo punto (22 contro 23): un risultato positivo pemetterebbe ai biancazzurri di tornare al successo dopo quattro partite e sorpassare proprio i biancoverdi, per tentare la corsa ad un piazzamento favorevole in classifica.

Nell'ultimo turno la Virtus è stata battuta per 1-0 dal Sorrento, arrivato dopo il pareggio a reti bianche contro la Turris; in precedenza erano arrivati i ko contro Messina e Giugliano, rispettivamente per 3-2 e 2-1. Serve una vera e propria svolta, contro la squadra allenata dal grande ex Roberto Taurino reduce da quattro sconfitte consecutive.