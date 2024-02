Virtus, solo un pareggio nel derby con il Monopoli: alla Nuovarredo Arena termina 0-0

Termina in parità l'atteso derby pugliese tra Virtus Francavilla e Monopoli. Alla Nuovarredo Arena uno dei posticipi della ventottesima giornata del campionato di Serie C, girone C, è terminato 0-0: il club della Città degli Imperiali riparte dopo la sconfitta esterna contro il Sorrento, anche se era fondamentale raccogliere un successo per provare a dare una spallata alla stagione.

Prima della partita è stata inaugurata la nuova tribuna coperta centrale, alla presenza del presidente della Lega Pro Matteo Marani e del sindaco di Francavilla Fontana Antonello Denuzzo. Intensità e lotta sono stati gli ingredienti che hanno caratterizzato le prime fasi della partita, nella quale i padroni di casa hanno cercato di aggredire costantemente il portatore di palla. Tra gli ospiti in evidenza Grandolfo, che in un paio di occasioni ha chiamato in causa Branduani; di Biondi e Laaribi gli spunti di marca biancazzurra.

Il secondo tempo è scivolato via senza particolari emozioni, almeno fino all'83' quando Barlocco ha avuto l'occasione per colpire da buona posizione: provvidenziale è stata la chiusura di Carella. La Virtus Francavilla è salita così a 23 punti in classifica.