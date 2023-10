Serie C, le probabili formazioni di Turris-Virtus Francavilla

Serie C Girone C

Alla ricerca del quinto risultato utile consecutivo in campionato. La Virtus Francavilla è pronta ad affrontare la trasferta contro la Turris (oggi pomeriggio allo stadio Liguori, ore 18:30) con l'obiettivo di proseguire con il cammino positivo delle ultime settimane. Escludendo la sconfitta in Coppa Italia Serie C contro il Brindisi, i biancazzurri hanno infatti raccolto finora due vittorie e due pareggi; nel precedente andato in scena lo scorso anno in Campania, la Virtus andò sotto di due gol ma alla fine portò a casa un 2-2 grazie alle reti di Paquale Maiorino su rigore al 61' e Murilo al 67'.

La formazione guidata da Bruno Caneo scenderà in campo con il 3-4-3. Fasolino tra i pali, la difesa sarà invece presieduta da Cocetta, Miceli (ex calciatore biancazzurro) e Frascatore; in mezzo al campo agirà il duo formato da Franco e Scaccabarozzi, sulle fasce (rispettivamente a destra e a sinistra) pronti Cum e Contessa. In attacco Maniero guiderà il reparto e sarà affiancato da Giannone e uno tra D'Auria e Nocerino.

Alberto Villa punterà ancora sul 3-5-2. In porta Forte, che sarà protetto dal terzetto difensivo composto da Accardi, Gavazzi e Monteagudo; Di Marco occuperà la corsia di destra, sull'altro versante invece ci sarà Biondi. A centrocampo Risolo sostituirà Fornito nella posizione di playmaker, con ai lati Izzillo e Macca che verrano impegati come interni. Davanti, a supportare Artistico nel ruolo di centravanti, ci sarà Giovinco.

Turris-Virtus Francavilla, le probabili formazioni

TURRIS (3-4-3): Fasolino; Cocetta, Miceli, Frascatore; Cum, Franco, Scaccabarozzi, Contessa; Giannone, Maniero, D'Auria. All.Caneo.

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Forte; Accardi, Gavazzi, Monteagudo; Di Marco, Izzillo, Risolo, Macca, Biondi; Giovinco, Artistico. All.Villa.