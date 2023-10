Turris-Virtus Francavilla, Villa: "I ragazzi hanno voglia di rivalsa, bisognerà stare attenti"

Serie C Girone C

Altra formazione campana sul cammino in campionato della Virtus Francavilla. I biancazzurri, dopo aver affrontato il Giugliano nello scorso weekend, saranno ospiti della Turris domenica 8 ottobre, allo stadio Liguori (calcio d'inizio alle ore 20:45): una sfida comlessa contro una squadra da sempre ostica da affrontare, e che in questo momento ha messo a referto 10 punti. La Virtus vuole archiviare defintivamente l'eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Brindisi e proseguire nel trend positivo delle ultime settimane: a presentare il match alla vigilia è stato il tecnico Alberto Villa.

Sulla gara:" Abbiamo voglia di ripartire, la squadra ha metabolizzato la sconfitta con il Brindisi. C'è entusiasmo e voglia di fare bene. La Turris è un'ottima squadra, guidata da un allenatore capace e dalle idee chiare. Sono lunghi a livello di rosa, sanno bene cosa fare. Ci aspetta una partita difficile. Contro questo tipo di squadre bisogna vincere quanti più duelli individuali possibili, bisognerà alzare il livello dell'attenzione. Il gol? Sta ai giocatori prendere la scelta giusta, bisogna concludere con la cattiveria giusta e non tanto per farlo. I ragazzi sono molto bravi ad arrivare in zona gol e questo non mi preoccupa, miglioreremo senza dubbio".

Sulle condizioni della squadra: "Fornito ha questo problema muscolare, che valuteremo meglio lunedì. Per noi lui è fondamentale, è arrivato da interno di centrocampo ma si è adattato in quella posizione centrale. Sta soffrendo un po' l'intensità perché ha dolore, ora che si è fermato definitivamente speriamo di risolverlo".

Sulla tenuta difensiva: "Questa squadra è un gruppo vero, loro fanno di tutto per non prendere gol, si impegnano molto e questo è un fatto positivo per un allenatore. Stanno lavorando molto su questo aspetto. Bisogna lavorare step dopo step. Gavazzi? Lui è un leader, anche quando non gioca è super positivo".