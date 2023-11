Continua il sogno del Fasano: contro il Casarano arriva un pari al fotofinish

Il periodo d'oro del Fasano prosegue ancora. Allo stadio Curlo i biancazzurri, con una prestazione di cuore e agonismo, hanno trovato un pareggio prezioso contro il Casarano, all'ultimo respiro: 1-1 il risultato finale di una partita che ha permesso così di allungare a nove partite l'imbattibilità in campionato e di mantenere il primo posto solitario in classifica.

Serie D girone H: Fasano-Casarano, il racconto della gara

A sbloccare il risultato è stato Perez, che aveva già punito il Fasano nel match di Coppa Italia: il classe 1989 ha ribadito in rete una respinta del portiere Lazar all'8'. La replica dei padroni di casa è giunta poco dopo, con un tiro di Battista su cui ha fatto buona guardia Pucci. Gli ospiti hanno continuato a proiettarsi in avanti confezionando successivamente altre due occasioni: prima Gambino ha mancato il bersaglio di poco, poi Gjonaj ha chiamato all'intervento Lazar al termine di un'azione personale.



Nel secondo tempo sono stati i biancazzurri a mettersi in evidenza, con la punizione battuta da Ganci ma disinnescata da Pucci. Negli ultimi minuti i padroni di casa hanno effettuato un autentico forcing, gli ospiti in tutta risposta hanno fatto densità in mezzo al campo e coperto le linee di passaggio; Idoyaga ha tentato la conclusione da fuori area, ribattuta però dalla difesa rossoblù, mentre nei minuti di recupero Battista ha tentato la fortuna direttamente su una punizione bloccata da Pucci. Proprio un calcio piazzato ha permesso alla formazione guidata da Luca Tiozzo di pareggiare i conti al 98': da una ventina di metri il classe 1998 ha infilato il pallone all'incrocio, senza lasciare scampo a Pucci. Il Fasano è salito a quota 19 punti in classifica.